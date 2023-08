Cruz Vermelha de Nova Iguaçu completa 39 anos e oferece serviços à população

Nova Iguaçu - A Cruz Vermelha de Nova Iguaçu completa 39 anos nesta quarta-feira e para celebrar a data, a instituição de trabalho humanitário irá oferecer vários serviços gratuitos para a população ao longo desta semana, na sede do órgão, na Rua Coronel Bernardino de Melo, 2085, em frente à estação de trem de Nova Iguaçu.



A abertura das comemorações acontecerá na sede da instituição, às 9h. Serão oferecidos os seguintes serviços na sede: teste alérgico oferecido pelo Brasil Sem Alergia, aferição de pressão arterial e glicose.



Já na quinta-feira (16) será realizado o programa “Busca Ativa” com agendamento para tirar a primeira e segunda via da identidade, isenção para segunda via de certidão de casamento, isenção de segunda via de nascimento e óbito.



Ainda no mesmo dia terá ação do Cadastro Único, com emissão da ID jovem, documento que possibilita acesso aos benefícios de meia entrada em eventos artísticos, além de descontos no sistema de transportes coletivo interestadual. Ações relativas ao cadastro e recadastramento do Bolsa Família, cadastramento para a tarifa social, que permite famílias de baixa renda que recebe um salário-mínimo tenha desconto na conta de luz, ou até três salários-mínimos e isenção em concurso público, além de orientação sobre o programa Narcóticos Anônimos.



Na sexta-feira (17) será oferecido o serviço de SPA das mãos, realizado pela FAETEC, higienização facial, vacinação contra gripe, aferição de pressão, glicose, a vacinação, aferição de pressão e glicose. Já no sábado (18), haverá exame de vista gratuito, das 9 às 13h.



Além dos serviços pontuais, do dia 16 ao dia 18 terá marcação de consultas gratuitas no centro médico da Cruz Vermelha das seguintes especialidades: cardiologia, urologia, clínico, dermatologista e proctologista. As vagas são limitadas, podendo ser marcado só pessoalmente.



Do dia 16 ao dia 19 será oferecido na unidade de ensino em Saúde Pública da Cruz Vermelha (ESESP) os serviços de aferição de pressão arterial e glicose. A ESESP fica localizada na rua Pimenta Athaíde de Moraes, 835, em frente ao TopShopping de Nova Iguaçu.