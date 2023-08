Preparatório de Nova Iguaçu realizou simulado de concurso no fim de semana

Nova Iguaçu - A Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu realizou, no fim de semana, o 1º Simulado do Preparatório dos cursos de pré-vestibular e pré-técnico, oferecidos gratuitamente pela Prefeitura. As provas são semelhantes às aplicadas pelo ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e os mais importantes vestibulares, de forma a proporcionar aos alunos a experiência de como será o concurso que irão realizar.



O Preparatório Nova Iguaçu tem como público-alvo estudantes que estejam cursando o 9º ano do ensino fundamental ou que tenham concluído o ensino médio. O projeto oferece aos estudantes acesso à educação complementar, aumentando a possibilidade de ingresso a universidades e ensino médio técnico ou militar a pessoas em situações vulneráveis. Ao todo, a SEMED oferece 160 vagas, sendo 80 para o curso pré-vestibular e outras 80 para o pré-técnico, para quem deseja se preparar para os processos seletivos mais importantes do Estado.



Os cursos possuem todas as disciplinas pertencentes aos principais vestibulares e escolas técnicas ou militares do Rio de Janeiro ministradas por estudantes de universidades públicas que ingressaram por meio do sistema de cotas. Desta forma, o Preparatório promove a ascensão social não somente dos alunos, mas também dos monitores.



As aulas acontecem sempre aos sábados, das 7h20 às 17h, de forma presencial, na Escola Municipal Monteiro Lobato, na Rua Luís Lima, s/nº, Centro de Nova Iguaçu. Quem ainda deseja ingressar no Preparatório e participar dos próximos simulados ainda pode se inscrever. Basta efetuar a matrícula diretamente na sede da SEMED, na Av. Abílio Augusto Távora, nº1.806, Bairro da Luz, das 9h às 17h.