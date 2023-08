Hospitais de Nova Iguaçu tiveram ações voltadas para os pais

Nova Iguaçu - Os hospitais municipais de Nova Iguaçu celebraram o Dia dos Pais com atividades especiais voltadas ao cuidado e ao bem-estar. Na última semana, os acompanhantes e colaboradores da Maternidade Mariana Bulhões puderam aproveitar serviços de corte de cabelo e barba, degustação de café e ganharam lembranças alusivas à data..



Diretora administrativa do HGNI e da Maternidade Mariana Bulhões, Tatiane Araújo explicou como foi pensada essas atividades para alcançar o público das duas unidades de saúde.



“Este evento é para valorizar a figura paterna, seja o pai que está na maternidade aguardando pelo nascimento do filho, ou aquele que está no HGNI como paciente ou acompanhante, além de homenagear todos os nossos colaboradores”, disse.



João Paulo da Costa Santos, de 21 anos, não imaginava ser pai, mas sua vida mudou quando recebeu a notícia da chegada do filho Pedro Henrique, que nasceu na Maternidade Mariana Bulhões. “É um sentimento diferente, nunca imaginei como seria, mas vamos seguir em frente juntos. Ainda não caiu a ficha que sou pai”, afirmou.



Na mesma enfermaria, Carlos Vitor Mafra, de 32 anos, também se tornou pai pela primeira vez, no entanto não falta experiência, pois ele também é padrasto do Bernardo, de 9 anos. Emocionado, ele contou que o enteado não vê a hora de conhecer a irmã Isabela, que nasceu no último dia 9 na Maternidade.



“Confesso que tenho um pouquinho de medo, apesar da experiência por já ser padrasto. É bom, mas pegar minha filha no colo e acompanhar desde o início é uma mistura de sentimentos que eu não sei explicar. Estou muito feliz e quero para sempre estar com ela e minha família”, destacou.