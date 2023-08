Nova Iguaçu sediará 3ª edição do Festival de Vinho neste fim de semana

Nova Iguaçu - O TopShopping de Nova Iguaçu promove de sexta-feira até domingo a 3ª edição do Festival de Vinho. O evento conta com curadoria de Leonardo Khouri, Wine Hunter sommelier da Wine Out, distribuidora de vinhos e Wine Bar e será realizado das 14h às 22h.



O festival conta com mais de 150 rótulos nacionais e importados de todos os tipos e estilos, como espumantes, brancos, rosés e tintos, secos e suaves, todos com preços especiais, degustação, harmonização, expositores de produtos correlatos, como queijos e antepastos.



Também serão realizados workshops gratuitos com Carina Ventura e Rafael Fernandes e show diário com a Banda Allegro A2, a partir das 18h, na Praça de Eventos – 1º piso.



A entrada é gratuita, e para a degustação é necessário adquirir a pulseira especial para aproveitar a atração. Ao comprar a pulseira, o participante recebe uma taça oficial do festival e pode degustar todos os rótulos disponíveis no dia. O valor da pulseira é de R$ 30 por dia/pessoa e pode ser adquirida diretamente no festival ou antecipadamente pelo site www.wineout.com.br/topshopping. Os workshops são gratuitos e as inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp 21 99901-3104.



Agenda - Workshops:

Sexta – 18/08:

14h às 22h – Exposição, degustação e venda de produtos.

18h – Show com a Banda Allegro A2 com Tributo à MPB.



Sábado - 19/8:

14h às 22h – Exposição, degustação e venda de produtos.

16h – Iniciação ao mundo do vinho, com Rafael Fernandes, Sommelier com certificado internacional WSet-2.

17h – Básico de harmonização, com Rafael Fernandes.

18h – Show com a Banda Allegro A2 com Tributo às Divas do Pop Nacional e Internacional.



Domingo - 20/8:

14h às 22h – Exposição, degustação e venda de produtos.

16h – Iniciação ao mundo do vinho, com Carina Ventura, formada pela Associação de Sommeliers de SP, International Sommelier Guild, Cafa Wine School e Ecole du Vin.

17h – Básico de harmonização, com Carina Ventura.

18h – Show com a Banda Allegro A2 com Dia de Rock, bebê.