Transpetro realiza evento com serviços em Nova Iguaçu nesta quarta-feira

Nova Iguaçu - A Transpetro promove em Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (16), uma mobilização com ações para conscientizar a população sobre importância da preservação das faixas por onde passam dutos de combustíveis em todo país. O Dia da Segurança na Faixa de Dutos, conhecido como Dia do 168, foi criado pela companhia para alertar sobre a necessidade de manter a integridade dos dutos e divulgar o telefone 168, canal oficial para contato direto com a população.



O evento acontecerá entre 9h e 16h. Serão oferecidas oficinas com material reciclado, além de orientações sobre segurança e vídeos, entre outras. Além disso, com o objetivo de estreitar o relacionamento comunitário, a Transpetro fechou parcerias com diversos órgãos públicos e organizações privadas para ofertar uma série de serviços relevantes e gratuitos aos moradores vizinhos às faixas dos dutos operados pela empresa.



De acordo com o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, serão ofertados desde a emissão de documentos até exames laboratoriais, passando por serviços jurídicos e de beleza. Tudo oferecido por meio de parcerias firmadas com as prefeituras locais, Sebrae, OAB, Senai, PoupaTempo e Hemocentro, entre outras instituições.



“Esta ação reflete o compromisso da Transpetro com a segurança e com as pessoas. Para nós, isso é fundamental, dentro e fora da companhia. O transporte dutoviário é que garante que diariamente as pessoas se locomovam em seus veículos, recebam encomendas e viajem de avião. E essa operação é garantida pela logística segura oferecida pela companhia. A manutenção dessa segurança também depende da colaboração da população, que vive ao longo das faixas de dutos, por isso a mobilização comunitária é fundamental”, disse.



O número 168, criado há seis anos, é o canal onde a população que é vizinha aos dutos pode enviar dúvidas e sugestões ou comunicar qualquer movimentação suspeita nas faixas e em terrenos próximos, como atividades noturnas, cheiro forte de combustível e presença de carros e pessoas com mangueiras e outros equipamentos. O anonimato é garantido, a ligação é gratuita e o telefone funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.