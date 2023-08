Nova Iguaçu oferece novas capacitações para professores da rede municipal

Nova Iguaçu - A Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu (SEMED) adicionou duas novas capacitações na agenda de agosto, disponíveis para os professores da rede. A partir desta quarta-feira, os profissionais podem participar da Oficina de Libras. Já no dia 21 será iniciado o curso de Soroban. As inscrições para as atividades devem ser feitas em www.novaiguacu.rj.gov.br/semed/casadoprofessor.



Libras é a sigla para Língua Brasileira de Sinais, uma língua de modalidade gestual-visual. Reconhecida como meio legal de comunicação desde 24 de abril de 2002, por meio da Lei nº 10.436, a Libras vem se tornando cada vez mais uma importante ferramenta de inclusão social.



A Oficina, que será realizada de forma presencial na Casa do Professor, terá encontros quinzenais, às quartas-feiras. Serão duas turmas: a primeira, das 9h às 11h, e a outra, das 14h às 16h.



Já o Soroban é um instrumento milenar de origem oriental. No Brasil, desde 11 de maio de 2006, é reconhecido como recurso educativo específico para a aprendizagem de cálculos matemáticos por estudantes com deficiência visual, desenvolvendo competências incríveis, melhorando a concentração e a coordenação motora, além de exercitar a autonomia.



O curso, que também será presencial, na Casa do Professor, terá encontros quinzenais, às segundas-feiras. Serão duas turmas: a primeira com início às 9h, e a outra, a partir das 13h.



Além da Oficina de Libras e do Curso de Soroban, a SEMED está promovendo outras quatro capacitações neste mês. A última delas foi o Curso de Braille, um dos mais procurados pelos professores da rede, iniciado nesta semana.



A secretaria oferece ainda as oficinas “Educação Sistêmica”, “Acessibilidade para avaliação do desempenho escolar na perspectiva da Educação Inclusiva” e “Dificuldades de aprendizagem: reflexões práticas sobre o tema”. Mais detalhes sobre estas capacitações podem ser vistos em: https://www.novaiguacu.rj.gov.br/2023/07/31/secretaria-de-educacao-de-nova-iguacu-promovera-novos-cursos-e-oficinas-em-agosto/.