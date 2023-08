Nova tecnologia implantada agiliza atendimentos de emergência no Hospital da Posse

Nova Iguaçu - Implantado no último mês de abril, o serviço de telerradiologia está facilitando o acesso aos laudos e resultados dos exames que são feitos no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Por meio dele, os pacientes tem acesso mais rápido no atendimento de emergência ao chegarem na unidade.



O secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti ressaltou que serviço permite que imagens geradas pelos equipamentos de raio-x e tomografia sejam enviadas para uma plataforma online e disponibilizadas para acesso dos pacientes, dos médicos da unidade e radiologistas vinculados ao sistema.



“Por meio dessa inovação, podemos ter uma oferta maior de exames e, consequentemente, uma diminuição no tempo de espera por resultados. Outro ponto positivo é que os médicos não precisam sair do seu setor para avaliar as imagens e o laudo do exame. Isso agiliza o processo de tomada de decisão do tratamento do paciente”, afirmou.



Um acidente doméstico deu um susto na família de Lucimar Novaes, de 60 anos. Ele caiu da escada e bateu com o nariz. Preocupada, a filha Giulia Lovice, de 23, decidiu levá-lo ao HGNI para avaliação médica. Na unidade, ele fez uma tomografia computadorizada da face. Após o exame, o paciente recebeu um protocolo com QR Code para, em até três dias, poder acessar o laudo e as imagens por qualquer dispositivo móvel com acesso à internet. Com isso, não há necessidade de retornar à unidade para buscar o resultado.



“É muito prático para o paciente ter acesso ao laudo pela internet. Facilita nossa vida até mesmo em poder mostrar para o médico de nossa família. Espero que isso possa se espalhar em outras unidades”, explica Giulia.



Para ter o resultado em mãos, o paciente deve acessar o site www.entregadeexames.com.br de qualquer dispositivo móvel ou escanear o QR Code que recebeu no momento do exame e informar os dados cadastrados no protocolo de atendimento. Todo esse processo é protegido por criptografia, garantindo a privacidade e segurança das informações.