Maternidade em Nova Iguaçu celebrou a semana da gestante com ações de acolhimento

Nova Iguaçu - A Maternidade Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu, celebrou, na última semana o Dia da Gestante. Além de homenagear as futuras mamães, a data também reforçou a importância do cuidado e acompanhamento pré-natal.



Para celebrar a data, foram realizadas atividades como pintura na barriga, cromoterapia, aromaterapia, brindes e um serviço de maquiagem exclusivo para as pacientes. De acordo com o secretário municipal de Saúde de Nova Iguaçu, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, as ações são voltadas ao acolhimento humanizado e ao bem-estar,



“A gravidez é uma das fases marcantes na vida de uma mulher, que merece todas as homenagens neste dia. É importante que as futuras mães façam consultas regulares de pré-natal nas unidades básicas de saúde ou clínicas da família do nosso município. Manter a saúde da mãe e do bebê em dia é fundamental para uma boa gestação”, disse.



Com direito a tapete vermelho, decoração e homenagens, a Maternidade Mariana Bulhões tornou o dia das gestantes internadas um pouco mais especial. No setor de pré-parto, local onde a paciente fica em observação antes de dar à luz, foram feitas terapias de cor e cheiro que ajudam no relaxamento e no trabalho de parto. Já nas outras áreas de internação, enfermeiros passaram oferecendo a pintura na barriga das grávidas.



“Tiramos o dia de hoje para enaltecer e homenagear a gestante com diversas ações, mas nossa prioridade é humanizar o atendimento, nascimento, trabalho de parto com métodos que transforme o trabalho de parto da gestante em um momento muito mais importante do que ele já é”, explica Aline Silva, enfermeira coordenadora do setor de pré-parto.



Em reta final de gestação, Karen Beatriz, de 29 anos, está aguardando o nascimento de Bernardo. Enquanto o bebê não chega, a equipe da Maternidade transformou a tarde dela em algo ainda mais especial com serviço de maquiagem e pintura da barriga. Uma verdadeira “ultrassonografia artística”, como citou a equipe de enfermagem.



“Achei lindo e emocionante, pois eu sempre quis fazer a pintura na barriga desde a primeira gravidez, mas não tive a oportunidade. Não imaginava que quando chegasse aqui no hospital iria acontecer isso. É um trabalho que valoriza muito as pacientes”, conta Karen, que também é mãe da Emanuele, de 3 anos.