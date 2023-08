Shopping de Nova Iguaçu passa a ser ponto de vacinação na cidade

Nova Iguaçu - A cidade de Nova Iguaçu ganhou, na última semana, mais um ponto de vacinação de rotina na cidade. Além de postos de saúde, clínicas da família, policlínicas e unidades básicas de saúde, o Shopping Nova Iguaçu está aplicando vacinas de rotina. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde vão imunizar de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, e aos sábados até as 14h.



Para se vacinar é preciso apresentar a caderneta de vacinação, além da certidão de nascimento ou identidade e CPF. As vacinas de rotinas são: Febre amarela, dT, DTP, dTpa, Hepatite A, Hepatite B, HPV, Influenza (Gripe), Meningocócica ACWY, Meningocócica C, Pentavalente, Rotavírus, Tríplice Viral, Varicela, Poliomielite (VIP e VOP) e COVID (a partir de 6 meses).



O Shopping Nova Iguaçu fica na Avenida Abílio Augusto Távora, nº 1111, Bairro da Luz.



A lista completa de postos de vacinação estão através do link: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinas/