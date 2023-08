Câmara de Nova Iguaçu celebra 190 anos de fundação em Sessão Solene

Nova Iguaçu – Completando 190 anos de fundação, a Câmara Municipal de Nova Iguaçu irá celebrar o aniversário da instituição em uma Sessão Solene, que será realizada nesta terça-feira (22), às 10h. O professor José Luiz Teixeira, do Instituto Histórico de Nova Iguaçu, será palestrante na cerimônia.



O presidente da casa, vereador Dudu Reina, destacou a iniciativa inédita e importância de exaltar a data.



“Penso ser de suma importância comemorarmos a data do nosso nascimento. Nossa história é muito rica. O Poder Legislativo tem conexão direta com o crescimento de Nova Iguaçu. O querido José Luiz Teixeira irá nos trazer muitos fatos enriquecedores”, disse.



Na última semana, o plenário foi palco de votações e aprovações importantes, como: a instituição do Programa de Educação Antidrogas nas escolas da rede pública de ensino; Disposição sobre a obrigatoriedade da manutenção de exemplares do livro Bíblia nas escolas públicas e privadas, também de autoria do vereador Vaguinho.