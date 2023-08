Nova Iguaçu inicia Censo Previdenciário dos servidores do município

Nova Iguaçu - O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu (PREVINI) inicia, nesta segunda-feira, o censo previdenciário dos funcionários públicos municipais efetivos, aposentados e pensionistas. Até 31 de março de 2024, cerca de 10 mil servidores ativos e inativos deverão ir ao órgão para realizar o recadastramento, previsto em lei, para o Plano de Custeio do PREVINI. A primeira semana de atendimento será dedicada exclusivamente aos servidores ativos nascidos nos meses de janeiro e fevereiro.



O Censo previdenciário é um levantamento detalhado e abrangente de informações sobre os beneficiários de um sistema de previdência social, como aposentadorias e pensões, que precisam manter registros atualizados e precisos dos seus beneficiários.



De acordo com a presidente do PREVINI, Jailce Scofano, nesse processo, os beneficiários são solicitados a fornecer uma ampla gama de informações pessoais e financeiras para as autoridades previdenciárias. Isso inclui dados como idade, estado civil, dependentes, renda, condição de saúde e outros fatores que podem influenciar o cálculo dos benefícios.



“O Censo Previdenciário é um processo crucial para atualizar os dados cadastrais dos servidores e alinhar essas informações com a base nacional da Previdência Social. Ele proporciona benefícios como planejamento financeiro mais preciso, avaliações confiáveis para análises atuariais, melhores controles internos e auditorias, além de garantir benefícios justos aos servidores. Em essência, o censo mantém o sistema previdenciário eficiente e transparente, fortalecendo sua capacidade de atender às necessidades atuais e futuras”, disse.



Serão convocados servidores ativos estatutários da Prefeitura, da Câmara Municipal, da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG) e do próprio PREVINI. Para evitar filas e aglomerações, o instituto fará a convocação por grupos. Eles serão separados por categoria (ativos, inativos e pensionistas) e agendados de acordo com o mês de nascimento. Os chamados deverão comparecer ao local dentro do prazo estipulado, sob pena de ter suspenso o pagamento de suas remunerações até que sejam cumpridas as exigências.



O recadastramento, que é realizado a cada quatro anos, deve ser feito presencialmente na Unidade de Cadastro e Protocolo da Diretoria de Benefícios do PREVINI, na Rua Antenor de Moura Raunheitti, nº 95, Bairro Luz. Mais detalhes sobre o censo previdenciário, tais como o calendário de convocação dos servidores e pensionistas e a relação de documentos necessários, estão em http://www.novaiguacu.rj.gov.br/previni/censoprevidenciario/.