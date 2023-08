Saúde de Nova Iguaçu realiza ações em alusão ao Agosto Dourado

Nova Iguaçu - A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu realizou, na última semana, uma ação em alusão ao Agosto Dourado, na Maternidade Mariana Bulhões. O evento contou com rodas de conversa, palestras, dinâmicas, apresentações e brindes para as mães e gestantes que participaram da iniciativa.



A ação serviu para reforçar como o leite materno é essencial para o desenvolvimento do bebê. Além de ser uma fonte rica de nutrientes, anticorpos e outros benefícios que irão proteger a criança até a vida adulta, o ato de amamentar também representa a criação do primeiro vínculo entre mãe e filho.



O secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, destacou a importância destas ações que acontecem durante todo o ano na rede municipal de saúde de Nova Iguaçu.



“Intensificamos as ações de conscientização sobre o leite materno. Na Maternidade Mariana Bulhões temos um comitê que orienta, protege e promove o aleitamento para as pacientes ao longo do ano. Também buscamos instruir e dar suporte às famílias que são acompanhadas na atenção básica”, disse.



O diretor geral da Maternidade Mariana Bulhões, Adriano Pereira, ressaltou que o aleitamento materno é um dos principais focos de trabalho das equipes da unidade.



“Procuramos sempre destacar para as famílias os benefícios da amamentação. O leite materno é essencial para a criança e funciona como uma primeira vacina, reduzindo a possibilidade do aparecimento de doenças na vida adulta. Para mãe é a oportunidade de se conectar com seu filho oferecendo a ele o primeiro alimento de sua vida”, explica.



Durante o mês de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu está promovendo ações voltadas ao aleitamento materno. As unidades básicas de saúde e clínicas da família promoveram rodas de conversa, ensinaram a correta posição do bebê na amamentação, entre outros assuntos que estimularam a amamentação.