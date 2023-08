Exposição "As Curvas da Humanidade" tem início nesta terça em Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - A Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig) inicia nesta terça-feira a exposição “As Curvas da Humanidade”, que contará com obras de artistas do município. O evento ocorre das 8h às 16h30 na Galeria de Artes Fenig, localizada na Rua Governador Portela, 812, no Centro de Nova Iguaçu. A entrada é gratuita.



A temática central da exposição é a liberdade e o movimento racial. Um dos expositores, Osny Ramos destaca que “uma demonstração do Ubuntu africano, que significa ‘sou o que sou, porque somos todos nós’".



Morador do bairro Moquetá, tendo nascido e crescido na cidade, ele se formou em técnico em eletrônica e informática e trabalhava como porteiro em um hospital. Admirador das artes plásticas, ele começou a pintar suas telas após receber de presente de aniversário da filha, um kit de pintura. A partir de então ingressou numa nova habilidade e as telas ganharam cores e formas ousadas, além de se dedicar também ao artesanato estampando sandálias e canecas.



“Expor em Nova Iguaçu vai além da minha própria imaginação. Nunca fiz aulas de pintura ou desenho. Utilizo apenas o que está dentro de mim para criar as telas. Expor em Nova Iguaçu é mais do que um sonho, é uma realidade nascendo”, disse o artista.



Criada em 2019, a Galeria de Artes Fenig, da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e através da Prefeitura de Nova Iguaçu, recebe artistas visuais dos mais diferentes estilos, prestigiando a produção local e a divulgação dos trabalhos de veteranos e jovens talentos das artes.