Guarda Ambiental realiza fiscalização contra crimes ambientais em Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - Durante a última semana agentes da Guarda Municipal Ambiental apuraram diversas denúncias de parcelamento do solo e construções irregulares em áreas não edificáveis, como margem de dutos da Transpetro e linha ferroviária em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense



A ação faz parte do planejamento de fiscalizações da corporação. Também foram realizadas apuração em Áreas de Preservação Permanente e de relevante interesse ecológico no Monte das Oliveiras.



Foram lavrados autos e embargos pela Guarda Municipal Ambiental nas ocorrências e aberto processos administrativos.