Polícia Rodoviária Federal prende motorista que transportava drogas em caixa de fusível de carro na Via Dutra

Nova Iguaçu - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 101 papelotes de cocaína dentro do compartimento de fusíveis de um automóvel, na tarde do último domingo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A apreensão fez parte da "Operação Palladium", que realiza fiscalizações na Rodovia Presidente Dutra (BR-116).



O veículo seguia em direção a cidade de Piraí, quando os policiais abordaram o motorista, que estava sozinho no veículo. Ao solicitarem a documentação para análise e observaram que o motorista apresentava conversas desconexas, não informando com exatidão o motivo da viagem



A equipe fez uma vistoria no interior do veículo e encontrou o entorpecente na "caixa" de fusíveis embaixo do volante. O motorista acabou confessando que comprou a droga em Acari por R$ 2 mil e que levaria para a cidade de Piraí, interior fluminense.



Ele foi detido na hora e levado para a 52ª Delegacia de Polícia Civil, no Centro de Nova Iguaçu, onde a ocorrência foi registrada.