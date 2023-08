CAC é preso por ameaçar com arma funcionários da Águas do Rio em Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - Um homem foi preso nesta segunda-feira após ameaçar agentes da concessionária Águas do Rio que foram cortar o fornecimento de água de uma empresa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O suspeito, identificado como Anderson se identificou como CAC, apresentando documentos, mas mesmo assim foi detido em flagrante.



Os agentes da Águas do Rio se preparavam para fazer o serviço em uma empresa, que estava com as contas em atraso, que fica próxima à Rua Manoel Gonçalves, quando o suspeito se aproximou e disse que eles não iriam cortar o fornecimento, mostrando uma arma na cintura.



Os funcionários saíram do local assustados e acionaram agentes da Operação Nova Iguaçu Presente, que estavam próximos. Os policiais conseguiram abordar o homem, e apreenderam com ele uma pistola com munições.



Ele apresentou o certificado de registro da arma, bem como uma guia de tráfego especial e uma carteira de atleta de tiro. Ele foi levado para a 52º DP (Nova Iguaçu), onde a arma foi apreendida e o suspeito foi preso pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo.