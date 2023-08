Segurança Presente prende suspeito de tráfico em Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - Agentes da Operação Nova Iguaçu Presente prenderam um suspeito de tráfico de drogas no bairro Rancho Novo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Além dele, outro homem foi detido quando comprava a droga do suspeito preso.



Os policiais estavam em patrulhamento de rotina pela Estrada do Iguaçu, quando suspeitaram de um homem em uma motocicleta, que entregava um produto a outro. Os agentes abordaram a dupla, que aparentou nervosismo.



O revistarem o entregador, os policiais encontraram frascos de cocaína oriundos do Morro do Castelar, em Belford Roxo, no que o homem na motocicleta confessou que estava entregando o entorpecente ao comprador.



Ambos foram detidos e levados para a Delegacia do Centro de Nova Iguaçu, onde o homem que fazia a entrega foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso. Já o comprador responderá por posse e uso de entorpecentes e foi liberado em seguida.