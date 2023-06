Como transformar a natureza em lucro

A crescente conscientização sobre a preservação e regeneração da natureza tem se refletido em benefícios econômicos, além de ser fundamental para garantir nossa qualidade de vida. Neste contexto, o turismo sustentável tem se destacado como um setor promissor, impulsionando por subsegmentos como o turismo ambiental, de aventura e de observação ou contemplação. Outro recorte que tem grande potencial é o chamado "Turismo Regenerativo" cada vez mais procurado por viajantes mais conscientes em que agrega diversão, voluntarismo além de deixar um legado positivo e gerar renda para as comunidades locais.

Pioneirismo carioca



No Rio de Janeiro, destacam-se as atividades de visitações e convivência desenvolvidas em torno de duas das mais emblemáticas florestas urbanas do Planeta. O Parque Nacional da Tijuca, com 3.972 hectares, foi a primeira área de reflorestamento determinada por Dom Pedro, após constatar que o desmatamento causado pelas fazendas de café estava prejudicando o abastecimento de água da então capital do Império Português. Já o Parque Estadual da Pedra Branca, com 12.500 hectares, é considerado uma das maiores florestas urbanas do mundo, localizada na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro.



Grande Reserva da Mata Atlântica

Outra importante iniciativa em andamento é a implantação da Grande Reserva da Mata Atlântica, situada entre Santa Catarina, Paraná e São Paulo, englobando 60 municípios, com metade deles já formalmente aderidos. Ao todo conta com a participação de mais de 600 atores, incluindo empresas, organizações do terceiro setor e o poder público.

Com mais de 2,7 milhões de hectares possui ainda 2,2 milhões de hectares de área marinha. Ou seja, esse projeto vai constituir o maior contínuo de bioma no mundo.

“A Grande Reserva é um esforço para aplicar o conceito de produção de natureza no Brasil e disseminar as oportunidades que envolvem uma economia restaurativa. O crescimento exponencial para somar esforços em busca de negócios compatíveis com a boa conservação é um resultado excepcional, que avança de forma muito animadora”, avalia Clóvis Borges, diretor da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza (RECN).



A região abriga espécies ameaçadas e que dependem de grandes áreas preservadas, como a onça-pintada, o mico-leão-da-cara-preta, o papagaio-de-cara-roxa e o muriqui-do-sul.

Lucro com produção de Natureza

A proposta da Grande Reserva representa um esforço para aplicar o conceito de produção de natureza no Brasil, buscando disseminar as oportunidades que envolvam uma economia restaurativa. O projeto visa discutir formas de somar esforços para negócios compatíveis com a conservação e que gerem impacto socioambiental positivo. Ou seja, que promovam o desenvolvimento financeiro ao mesmo tempo em que contribuam para manutenção da biodiversidade.

“A região possui grande potencial turístico, econômico e cultural. Queremos promover uma convivência harmônica entre sociedade e o meio ambiente, que fortaleça negócios e traga desenvolvimento econômico e social para os municípios”, afirma Marion Silva, gerente de Ciência e Conservação da Fundação Boticário de Proteção à Natureza.



Roteiros para ecoturismo na Grande Reserva

Meio caminho andado. A Grande Reserva já possui 38% do seu território legalmente protegido, com mais de 110 unidades de conservação públicas e privadas, além de sete cidades históricas. Os visitantes têm a oportunidade de explorar a região por meio de diversos roteiros que proporcionam imersão e conexão com as belezas naturais locais. Entre as opções disponíveis estão trilhas, rafting, passeios de barco, passeios de trem, canoagem, ciclismo, banhos de floresta e observação de aves, entre outras.



O turismo sustentável tem se tornado cada vez mais popular entre famílias que desejam vivenciar experiências enriquecedoras em contato com a natureza. Um exemplo inspirador dessa abordagem ocorre em outra extremidade do mapa do Brasil, em Cristalino Lodge, localizada no município de Alta Floresta (MT). Lá, são oferecidas experiências familiares de exploração da Amazônia de forma sustentável.



Acontece em parceria com o Programa Natureza de Criança, e conta com guias treinados e vivências ao ar livre. Essa abordagem visa desmistificar a ideia de que a natureza é distante ou inacessível, estimulando uma conexão emocional com o meio ambiente promovendo curiosidade, estimula a criatividade e auxilia no desenvolvimento de habilidades físicas e emocionais nas crianças.



"Ao conectar crianças e jovens é possível inspirar as novas gerações, que veem a natureza não apenas como um recurso a ser preservado, mas como uma fonte de alegria, inspiração e aprendizado. Essas novas atividades são um exemplo inspirador de como o turismo e a educação podem trabalhar juntos para proteger o meio ambiente e inspirar as futuras gerações", afirma Vitória da Riva, da Fundação Ecológica Cristalino, ONG que atua na conservação e educação ambiental local.