Rio corre atrás do prejuízo

Rio de Janeiro terá representação permanente na Cidade Olímpica em Lausanne, na Suíça, com o objetivo de impulsionar o Turismo Esportivo e fortalecer sua imagem como um dos principais centros internacionais para realização de eventos de grande e médio portes. Esse acordo foi estreitado durante a participação carioca no Hosts and Federations Summit, onde a diretora do Convention & Visitors Bureau, Roberta Werner, expôs a importância dessa proximidade.

"Queremos estar mais próximos das federações internacionais para garantir que o Rio seja, de fato, considerado como um destino para a realização desses eventos."

Esse congresso reuniu diversas entidades esportivas, como a Confederação Mundial de Beisebol e Softbol, a Federação Internacional de Futebol Americano, a Federação Internacional de Motociclismo e a Federação Mundial de Remo. Durante sua realização foram abordados temas como sustentabilidade e eventos, o uso da tecnologia para melhorar a experiência do público, melhores práticas de mobilidade e planejamento urbano

Mapa de Oportunidades carioca

O Rio de Janeiro, que sediou os Jogos Pan-Americanos de 2007 e as Olimpíadas de 2016, chega lá fora munido do seu "Mapa de Oportunidades para sediar eventos esportivos nos próximos 10 anos". O dossiê foi elaborado em conjunto pelo Visit.Rio, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Esportes. Essa iniciativa estratégica permite que a cidade demonstre todo o seu potencial, além de possibilitar a trocas de experiências com representantes de outros locais que já sediaram eventos esportivos de prestígio.



Potencial Econômico e Social

O projeto internacional é fruto de uma parceria com uma consultoria suíça especializada em monitorar oportunidades mundiais. Ele traça 73 torneios que podem ser trazidos para o Rio nos próximos anos. Dentre os que já estão no radar carioca: Mundial de Futebol Feminino, os campeonatos mundiais de Basquete Masculino e Feminino, o Mundial de Vôlei, o Mundial de Hipismo, o Mundial de Ciclismo, o Mundial de Atletismo, os Jogos Pan-Americanos e a Copa dos Presidentes (Golfe). A atração dos dez eventos mais relevantes dessa lista poderia representar, em uma década, um incremento de cerca de R$ 15 bilhões na atividade econômica da cidade.



Legados socioambientais e econômicos



A realização de grandes eventos esportivos no Rio de Janeiro não apenas impulsiona o turismo, mas também deixa legados socioambientais significativos. Além do impacto econômico positivo, possuem o potencial de promover a sustentabilidade e contribuir para o desenvolvimento urbano da cidade.



O Rio tem se dedicado a incorporar a sustentabilidade como um pilar fundamental em seus eventos esportivos. A conscientização sobre a importância da preservação tem sido enfatizada, incentivando práticas eco-friendly, como a redução do consumo de recursos naturais, a gestão adequada de resíduos, a promoção da mobilidade sustentável e a preservação de áreas verdes. Essas ações visam minimizar os impactos negativos ao meio ambiente e garantir que os eventos ocorram de forma responsável e duradoura.

Impulsionando a Economia Local



A realização de grandes eventos tem um impacto significativo na economia da cidade. A atração de torneios de prestígio mundial e o aumento do fluxo de turistas impulsionam setores-chave, como: hotelaria, gastronomia e o comércio. Eles criam oportunidades de emprego temporário e estimulam o empreendedorismo, ao mesmo tempo em que geram receitas adicionais para a cidade.



Para garantir o sucesso na realização, a cidade do Rio de Janeiro tem investido na melhoria de sua infraestrutura esportiva. A manutenção e a contínua modernização de estádios e arenas são condicionantes para atender aos requisitos internacionais e proporcionar uma experiência de alta qualidade para atletas e espectadores. Esses investimentos também contribuem para a revitalização de áreas urbanas, promovendo a renovação de espaços e a melhoria da qualidade de vida dos moradores.



A infraestrutura esportiva criada pode ser aproveitada pela comunidade local após o término dos eventos, promovendo a prática esportiva e a inclusão social. Além disso, o foco na sustentabilidade e na conscientização ambiental tende a deixar uma mentalidade de preservação e cuidado com o meio ambiente, beneficiando as gerações futuras.



O Rio de Janeiro tem demonstrado seu compromisso em se tornar um destino referência para eventos esportivos de prestígio internacional. Com uma combinação única de belezas naturais, infraestrutura adequada e comprometimento com a sustentabilidade, a cidade busca fortalecer sua imagem como um local privilegiado de renome mundial.



Com a participação ativa em eventos como o Hosts and Federations Summit, a cidade busca estabelecer parcerias, trocar conhecimentos e aprender com experiências bem-sucedidas de outras cidades sedes. A visão é de um futuro promissor, no qual o turismo esportivo e os legados socioambientais sejam fontes de desenvolvimento e progresso para a cidade maravilhosa.

"Estamos confiantes de que, ao aproveitar as oportunidades proporcionadas pelos certames esportivos, o Rio de Janeiro se consolidará como um destino de referência e contribuirá para a promoção do turismo esportivo", destaca Roberta Werner.



Olhando para o futuro



O Rio de Janeiro vislumbra um horizonte promissor ao aliar o turismo esportivo aos legados socioambientais. Com uma visão de longo prazo, a cidade planeja não apenas sediar esses eventos, mas também utilizar essas oportunidades como um impulso para o seu desenvolvimento sustentável. Os legados socioambientais são um testemunho do compromisso em preservar seu patrimônio natural e cultural, além de promover uma economia mais inclusiva.



Ao integrar princípios de sustentabilidade e conscientização aos eventos, o Rio de Janeiro terá que honrar suas promessas em reservar e proteger seu rico ecossistema. Algo que ficou meio nebuloso ao final do Rio 2016. Caso contrário, sua ação pode ser considerada Fake News ou o verde marketing oportunista, mundialmente conhecido pejorativamente como greenwashing.

Sua capacidade de sediar torneios internacionais de prestígio não só coloca a Cidade Maravilhosa na Agenda global dos esportes, mas também fortalece sua economia, atraindo investimentos e impulsionando setores-chave.



A cidade, que já conta em seu cartão de visitas com suas belezas naturais e paixão pelo esporte, está se posicionando para se consolidar também no semento do turismo esportivo. Ao buscar representação permanente em Lausanne e apresentar seu "Mapa de Oportunidades", a cidade está demonstrando sua ambição internacional. Mas ao mesmo tempo, se compromete legados socioambientais duradouros que certamente vão ser cobrados e se não tiver como pagar, é melhor nem tentar!

"Estamos comprometidos em fazer do Rio de Janeiro um destino de renome mundial para eventos esportivos. Com nosso potencial único e o apoio de parceiros internacionais, estamos construindo uma cidade que continuará a sediar eventos esportivos emocionantes, impulsionando o turismo e deixando um legado positivo para as futuras gerações", garante Roberta Werner.