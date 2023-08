O sonho através do futebol

Colunista Luiz André Ferreira

A paixão nacional associada a um programa de investimento social vem mudando a realidade de crianças e adolescentes desde 2021. Trata-se do projeto “Craques da Rocinha” que assiste a 130 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos do entorno de uma das maiores comunidades carentes do mundo com mais de 67 mil habitantes, segundo o censo de 2022 do IBGE.

Implementado pelo Instituto Sempre Movimento vem transformando a vida de jovens em situação de vulnerabilidade social. Tem como objetivo democratizar e promover atividades físicas gratuitas com oferta de saúde de qualidade para os mais vulneráveis socialmente.



“O programa está alinhado à meta do ISM que é democratizar o acesso a atividades físicas gratuitas, com oferta de saúde e qualidade de vida para os mais vulneráveis socialmente. O esporte melhora a autoestima e trabalha a responsabilidade, além de desenvolver o indivíduo enquanto cidadão. Essas iniciativas são urgentes e necessárias em nosso país”, explica Amanda Costa - educadora física e fundadora do ISM.

Apesar de aberto para todos da comunidade, somente podem participar os que estiverem matriculados em escolas. Além da prática esportiva o projeto oferece alimentação e avaliação física através de apoios de empresas parceiras, patrocinadores e voluntários.

“Temos mais de 180 colaboradores no Brasil, no Rio são 90, estamos incentivando eles a se envolver e realmente fazer a diferença na vida dessas pessoas... Queremos que nossas equipes também entrem nessa conosco”, afirma Giuliana Fonseca, diretora da rede francesa B&B HOTELS.



Além do programa “Craques da Rocinha, o Instituto Sempre Movimento mantém os projetos: Envelhecer Sustentável, Beleza que Transforma, Saúde em Movimento, Semeando Saúde, Janelas Abertas. Juntos contabilizam mais de 18.380 pessoas atendidas.