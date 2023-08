Afinando acordes e sorrisos

Colunista Luiz André Ferreira

Titãs completa quatro décadas com gibi educativo. O lançamento ocorreu na Escola Municipal Nações Unidas, situada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O evento contou com a presença de Tony Bellotto, representando a banda; Malu Mader, atriz e esposa do músico; Verônica Marcílio, professora revisora do gibi e idealizadora do projeto Favelivro, que proporciona acesso à cultura por meio da leitura para crianças em comunidades; a autora do projeto Maria Fernanda Braga e os estudantes.

Estas palavras memoráveis da música dos Titãs, que se firmaram nos primeiros anos da banda, destacam a longa preocupação do grupo com a interligação entre cultura e questões abrangentes, incluindo o gibi educativo intitulado "As Aventuras de Dentix", que não só celebra sua música, mas também leva educação em saúde bucal às comunidades do Rio de Janeiro.



Para Maria Fernanda Braga, cuja atuação se estende como diretora artística da ON Favelivro, o processo de criação do gibi foi especialmente significativo. O trabalho de seis meses ganha um sabor especial devido à familiaridade que as crianças têm com a banda, a música e sua mensagem central.



"Foi gratificante explorar o significado desse clássico dos Titãs, que se alinha com a valorização da arte e da educação. Transmitir esse conteúdo por meio de uma linguagem profunda e lúdica não apenas estimula a reflexão, mas também resgata a apreciação de nossa cultura. Receber esse convite foi verdadeiramente especial. Quando criança, aprendi a tocar piano, e minha introdução a esse universo foi influenciada por sua música", compartilha Maria Fernanda Braga - cirurgiã-dentista e autoria do gibi baseado na letra da música "Comida".



Saúde Bucal pela Arte



Os Titãs, renomados por suas músicas icônicas e mensagens impactantes, continuam a inovar ao abordar a saúde bucal por meio de uma perspectiva criativa e envolvente. O gibi "As Aventuras de Dentix" não apenas comemora quatro décadas de música, mas também serve como uma ferramenta educacional vital, estendendo sua influência além do palco e das ondas sonoras. A iniciativa destaca a importância de abordagens inovadoras para promover a educação, a cultura e a saúde em comunidades, enriquecendo vidas e contribuindo para um futuro mais brilhante.



Desafio Brasil



Enquanto o Brasil celebra o legado musical dos Titãs, também é crucial enfrentar desafios de saúde pública, incluindo questões relacionadas à saúde bucal de crianças e adolescentes. De acordo com dados do Ministério da Saúde, em 2019, apenas cerca de 35% das crianças brasileiras de 5 a 12 anos tinham acesso a tratamentos odontológicos regulares.



O gibi educativo se alinha a uma demanda crescente por iniciativas que abordem essa lacuna na saúde bucal infantil. Através da música, da arte e da educação, os Titãs estão canalizando sua influência para uma causa importante, auxiliando na construção de uma geração futura com sorrisos mais saudáveis.