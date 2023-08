Pode faltar tudo, menos celular e internet

Colunista Luiz André Ferreira

Muitas pessoas acordaram achando que tinham esquecido de pagar a conta de energia elétrica. No entanto, o apagão que atingiu todas as regiões do país foi causado por falha técnica e ainda merece apuração mais aprofundada inclusive se a situação foi agravada pela privatização da estatal Eletrobras como alguns estão especulando.

Preocupação com a internet supera problemas mais graves

Muitos não conseguirem chegar ao trabalho, pessoas presas em elevadores e transportes eletrificados como trens e metrô. Sinais de trânsito apagados. Cirurgias e equipamentos de hospitais desmarcadas e sem funcionar. Empresas com produção e serviços interrompidos. Escolas e creches funcionando precariamente. Falta de água em locais que precisam de bombeamento....

Apesar de todos esses problemas e riscos, o que mais se via na rede eram reclamações sobre temas ligados a conexões digitais se sobrepondo aos outros efeitos mais graves. Temas como carregador de bateria, falta de conexão, sem internet ou Wi Fi, 4G... dominaram as redes sociais inclusive colocando as companhias de telefonia no topo.

Seria uma prova de que, para muitos, a vida virtual é mais importante do que a real?

O sistema energético brasileiro é majoritariamente hidrelétrico, considerado uma das opções mais verdes e limpas do mundo. Apesar de estarmos no inverno, período de poucas chuvas na maioria do território, não havia registro de queda do nível de água nos reservatórios das usinas.