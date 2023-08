Sons da Natureza:

Colunista Luiz André Ferreira

Intitulada "A Floresta que me Habita", a segunda fase dessa campanha trouxe à cena um notável músico da MPB contemporânea, João Camarero, que se propôs a traduzir a cadeia produtiva sustentável através das cordas de seu violão.



A intersecção entre natureza e música é o foco de um projeto inovador de conscientização promovido pela FSC Brasil, uma organização sem fins lucrativos que lidera iniciativas de manejo florestal sustentável em 84 países desde 1984.



Da Floresta à Melodia: Uma Sinergia Harmônica



Antes da música ecoar, um espetáculo à parte se desenrola, onde a floresta é o palco e os protagonistas são empreendedores locais da Amazônia. Eles se dedicam à arte de construir instrumentos musicais a partir de madeiras nativas certificadas por práticas de manejo florestal responsável e desenvolvimento socioambiental.



O intuito é mostrar ao grande público que a floresta está mais próxima de nós do que muitos imaginam, fazendo parte de nossos prazeres cotidianos, como a música.



“Nosso objetivo é revelar a potência da economia da floresta e como ela nos proporciona tantas alegrias na vida. A música é uma das dádivas da natureza, e é isso que celebramos nessa nova campanha”, declara Daniela Vilela, diretora executiva do FSC Brasil.



O projeto é complementado por um inédito mini documentário, gravado na Oficina Escola de Lutheria da Amazônia, onde são produzidos instrumentos de corda a partir de matérias-primas certificadas pelo FSC. O documentário também destaca as operações da "Mil Madeiras Preciosas", referência em manejo responsável de produtos madeireiros de florestas nativas no Brasil.



Quando a Madeira Se Torna Melodia:

A madeira da Amazônia pode evoluir de matéria-prima a um violão melódico. Conexões com a natureza, saberes ancestrais, empoderamento de comunidades tradicionais e empreendedorismo convergem nesse caldeirão de cultura da floresta manejada de maneira responsável e certificada.



"Com essa campanha, unimos todos os elos da produção responsável de produtos florestais e mostramos que a floresta também é sinônimo de arte, música, cultura e bem-estar. Ela está presente em tudo o que apreciamos", ressalta Rodrigo Boro, CCO da FLX Comunicação e idealizador da iniciativa "Floresta que me Habita".