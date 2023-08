Batata leiloada como obra de arte por R$ 100 mil

Colunista Luiz André Ferreira

Um leilão inusitado de uma batata prestes a ser jogada no lixo alcançou a surpreendente quantia de R$ 100 mil no arremate final do pregão. Uma pesquisa inovadora traz à tona que 82% dos brasileiros descartaram comida no último mês. Como forma de evidenciar esse problema, foi realizado um experimento social que chamou a atenção.

Dentro de um cenário composto por lotes de obras de arte e antiguidades, foi inserida uma batata, com o valor inicial em R$ 1.630. A presença de atores disfarçados incrementando os lances gerou perplexidade na plateia, a qual, até então, desconhecia estar participando de um experimento social.

O valor inicialmente definido para o lance ultrapassa o valor do salário mínimo no país, fixado em R$ 1.320. Equivale à quantia média desperdiçada por uma família composta por três integrantes, ao longo de um ano, devido à eliminação de alimentos em suas residências no Brasil.



O Paradoxo Brasileiro

A análise revela uma contradição de comportamento, já que quase 60% dos entrevistados se autodeclaram engajados positivamente na abordagem do desperdício de alimentos. Parece que ninguém deseja deliberadamente, mas, devido à negligência, rotina ou à agitação cotidiana, quase metade dos respondentes admite que ingredientes e restos alimentares ainda em estado apropriado de consumo são deixados para envelhecer e estragar na geladeira.



As origens do hábito estão, sobretudo, relacionadas à falta de conhecimento sobre a conservação e à ausência de planejamento de refeições. Os imprevistos do dia a dia levam à acumulação de produtos na geladeira. De fato, cerca de 40% dos participantes apontam a dificuldade em manter a refrigeração dos alimentos, enquanto 61% admitem que criar novas receitas com ingredientes “esquecidos” não é uma tarefa simples.

Segunda-feira Sem Desperdício

Em resposta a essa realidade, especialmente considerando que o início da semana é mais propenso ao desperdício, foi recentemente lançada a campanha "Segunda-feira Sem Desperdício". Esse movimento representa uma iniciativa de mudança de comportamento, buscando oferecer soluções para essa problemática.



Além de fornecer receitas direcionadas ao reaproveitamento e orientações sobre a conservação adequada, a campanha convida influenciadores e personalidades a se engajarem na cozinha, conferindo uma nova perspectiva às sobras alimentares.



"Os resultados da nossa pesquisa vão além dos números em si e efetivamente ilustram como e por que a prática de descartar alimentos ocorre no cotidiano dos brasileiros. Munidos desse entendimento, estabelecemos um movimento que educa e inspira os cidadãos a genuinamente valorizarem os alimentos, proporcionando uma segunda oportunidade àqueles que permanecem negligenciados na geladeira e que podem se transformar em refeições descomplicadas e saborosas", esclarece Carolina Riotto - diretora de marketing da Hellmann’s no Brasil, empresa que encomendou o estudo.



Desperdício Reduzido

A fabricante também deu origem ao programa "Unidos pela Comida", uma colaboração com a filantropia tecnológica Infineat. Desde 2021, esse programa já reencaminhou mais de 1.024 toneladas de alimentos provenientes da indústria e do varejo, que, de outra forma, seriam descartados. Esses alimentos foram empregados para enriquecer mais de 1,5 milhão de refeições, as quais foram distribuídas para populações em situação de vulnerabilidade alimentar.