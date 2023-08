Reviravolta nas Pistas em homenagem a Ayrton Senna

Colunista Luiz André Ferreira

Atualmente, fora do papel de comandante das transmissões esportivas da Globo, Galvão assume a posição de Embaixador de Campanha Nacional de Angariação em favor de projetos para jovens, sendo que entre os beneficiários está a fundação estabelecida pela família do piloto Ayrton Senna após sua trágica morte em uma disputa. A famosa dobradinha se repete.

"Saneamento e instrução compõem a base de todo esforço em direção a uma vida mais digna para nossos jovens! Ter a honra de ser embaixador de uma campanha tão relevante é uma grande satisfação!", comemora Bueno com seu tom de voz vibrante.

Parceria com Instituto Ayrton Senna

No ano anterior, a edição da campanha angariou R$ 25,8 milhões, o valor mais alto até então. Parte destes recursos possibilitou ao Instituto Ayrton Senna investir em seis projetos espalhados pelo Brasil, capacitando 42 mil educadores e atingindo 2,5 milhões de jovens estudantes de escolas públicas.

"A separação do convívio social e escolar trouxe prejuízos à aprendizagem e ao desenvolvimento emocional e social de estudantes e educadores. Os recursos obtidos da campanha McDia Feliz nos permitem expandir o alcance de nossos projetos educacionais em todo o país e transformar mais vidas através da Educação", diz Ewerton Fulini, Vice-Presidente do Instituto Ayrton Senna.

A campanha da cadeia de fast food multinacional completa 35 anos com parte da receita do dia 26 de agosto destinada a projetos sociais.

Legado de Senna

Há 28 anos, o IAS contribui para aumentar as oportunidades de crianças e jovens através da Educação. Impulsionado pelo desejo do tricampeão de Fórmula 1 Ayrton Senna de construir um Brasil melhor, entidade filantrópica trabalha em colaboração com dirigentes públicos, educadores, pesquisadores e outras organizações para estabelecer políticas e práticas educacionais.

Apoia e viabiliza iniciativas para os Ensinos Fundamental e Médio em todas as 27 Unidades Federativas do país abrangendo mais de 3.400 municípios e apoiando a formação de quase 200 mil educadores e beneficiando anualmente mais de 2,7 milhões de estudantes.