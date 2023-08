Caçadores de ofertas sustentáveis invadem a Web

O Brasil, esse país tropical abençoado pela natureza, vê florescer em suas terras uma preferência que cresce em até 40% pelos chamados produtos de impacto positivo, aqueles que reduzem as pegadas ecológicas e geram benefícios sociais. Na contínua busca por uma sociedade mais verde, o crescimento da conscientização ambiental se destaca. A mudança dessa mentalidade reverbera diretamente nos hábitos de consumo, sobretudo no campo online.



De acordo com uma pesquisa realizada entre a maior plataforma online, o Brasil ostenta sua posição acima da média latino-americana, ficando com 40% de aumento, dez pontos percentuais acima da média regional, onde quase quatro milhões e meio de pessoas acessaram o portal adquirindo 7,6 milhões de produtos sustentáveis somente no último ano. Desse montante, 60% dos negócios foram efetivados por aqui. Considerando a trajetória ascendente da consciência ecológica, é uma aposta segura que até o final de 2023, esses números serão rapidamente superados.



Bicicleta: a mais procurada

Apelidada carinhosamente de magrela, ela lidera as buscas no espaço virtual, seguida por filtros, garrafa térmica, painel solar, sem esquecer as fraldas ecológicas e as cápsulas reutilizáveis. O carrinho de compras consciente está repleto de promessas de sustentabilidade.



Já o pódio das vendas efetivadas confirma a bicicleta, mas acrescenta na lista de compras as fraldas laváveis que dão um show de crescimento de 190%. Completando ainda o Top dos mais consumidos: purificadores de água, garrafas reutilizáveis, micro-ondas energeticamente eficientes e leites vegetais. Nas subcategorias, os que mais saem das gôndolas virtuais são produtos das linhas:"Esportes e Fitness", "Equipamentos de Energia Eficiente", "Produtos para Bebês", "Eletrônicos Recondicionados", "Moda de Impacto Positivo" e a saudável "Alimentação Consciente". Esta última influenciada pelas adesões aos crescentes aos movimentos orgânico e do vegano.



Empreendedores Positivos



A onda verde não atinge apenas os consumidores, mas também os astutos empreendedores de impacto positivo. À medida que a categoria ganha músculos e chama a atenção, o número de vendedores do bem só aumenta. Um crescimento robusto de 8% no volume de marcas e empresários que oferecem mercadorias sustentáveis criando uma paisagem de esperança.



"Por meio de uma seleção refinada, oferecemos a maior coleção de produtos com impacto socioambiental positivo, tudo em um único lugar. Facilitamos escolhas de compras mais conscientes e damos suporte àqueles usuários que desejam abraçar o papel de agentes da mudança", afirma Laura Motta, a titã da Sustentabilidade no Mercado Livre no Brasil.



Desde 2019, a plataforma abraça uma seção exclusiva para produtos que ecoam a sustentabilidade. Mais de 30 categorias e um formidável acervo de 143 milhões de itens ofertados ao público. São produtos que promovem a redução de resíduos, a produção responsável e a eficiência energética, tudo com uma emissão de CO2 bem mais leve.

Perfil do Consumidor

Os jovens são os que mais abraçaram a causa registrando um crescimento de negociações responsáveis que ultrapassa 50% nesta faixa etária. O cenário está sendo pintado de verde por essa geração mais promissora. Enquanto bicicletas giram rumo a um mundo melhor, filtros purificam a vida e micro-ondas ganham eficiência. Precisamos caminhar um passo após o outro para um futuro mais sustentável. O consumidor moderno não apenas compra, mas é agente de mudanças, construindo um amanhã que respeita o passado e protege o futuro.



No entanto, uma outra pesquisa adicional, também realizada entre consumidores da plataforma na América Latina, aponta uma incoerência comportamental. Embora sete entre 10 navegantes estão propensos a darem preferência por produtos mais limpos por reconhecerem a gravidade ambiental, apenas 65% deles separaram seus resíduos para a coleta seletiva.