Pegadas deixadas por Alok nas areias de Copacabana

Colunista Luiz André Ferreira

O evento atraiu turistas e girou a roda financeira, ao ponto do evento estar sendo chamado de Reveillon ou Carnaval fora de época.

Depois de uma semana com termômetros registrando o fenômeno das alterações climáticas com recordes de altas temperaturas para o mês de agosto, o quase constante verão carioca resolveu dar uma esfriada no autointitulado “Show do Século”.



No entanto, numa espécie de freio de arrumação da natureza, a chuva e a baixa temperatura (para os elevados padrões do carioca) resolveram entrar de penetra nessa festa programada para um milhão de pessoas, que em grande parte não viu nessa mudança climática abrupta um impeditivo para participar da comemoração de um dos maiores ícones dos brasileiros: o Hotel Copacabana Palace.

O evento deixa R$ 152,5 milhões na economia carioca trazendo entre 300 a 400 mil turistas para o final de semana ocupando pelo menos 85% da rede hoteleira, chegando a margem dos 100% nos estabelecimentos localizados no próprio bairro. A busca por apartamentos por temporada também agitaram os aplicativos especializados.

O jovem centenário

Sua direção optou esse momento para promover o que é chamado no jargão do marketing como renovação de marca. Por isso fugir do “lugar comum” do que se esperava. E descartou as opções convencionais com consagrados medalhão da MPB, uma Orquestra Gigante ou uma atração internacional do peso como Rolling Stones, Lenny Kravitz e Stevie Wonder, entre outros que já fizeram de palco a famosa areia de Copacabana.

Resolveu comemorar com um ícone de uma arte emergente que saiu a pouco tempo dos fundos e espaços subalternos dos salões e discotecas para os holofotes e palcos ao ponto de hoje ser a grande estrela do show business internacional.

E o principal expoente desse movimento é justamente o DJ Alok que também comemora aniversário apagando 32 velinhas. O jovem artista traz em sua bagagem a atuação em várias campanhas em defesa da Amazônia, dos animais e dos povos indígenas. Ele também figura como o maior benemérito de 2022 tendo doado até Setembro, mais de R$ 3,4 milhões para projetos sociais segundo monitor especializado em contabilizar esse tipo de transação financeira.

Pegada

É claro que um evento com estimativa de público de um milhão de pessoas, por mais que todas as medidas mitigadoras sejam tomadas, causa sempre um impacto ao socioambiental. Sempre tem moradores incomodados ou com rotinas alteradas, o barulho, o lixo, o trânsito, a falta de espaços que os banheiros químicos não conseguem suprir…

No entanto, precisa-se levar em consideração que essa pegada ecológica é minimizada pelas expertise de moradores e administradores públicos. Eles já estão mais do que acostumados a eventos grandiosos no local entre eles o maior Reveillon do mundo com média de pessoas três vezes maior do que a projetada para o “Show do Século”.



Até por conta de Alok mostra-se como um dos artistas da atualidade maios conscientes socioambientais, a organização manifestou uma forte preocupação neste quesito. É que a energia consumida deve ser semelhante à de uma noite de Revéillon. Porém, ao fechar parceria com a 2W Ecobank, garantiu emissões zeradas, da preparação até o fechamento das cortinas. No entanto, o volume exato da descarbonização será calculado só mais adiante.



“Essa junção de ícones, que marcaram distintas gerações, incita nosso comprometimento em semear hoje, a fim de colher um amanhã mais sustentável. A parceria no palco do Show do Século é mais do que um símbolo, é a materialização da nossa determinação em construir um mundo melhor para todos”, afirma Claudio Ribeiro, CEO da 2W Ecobank.

Estrutura Gigantesca

Criação do arquiteto e cenógrafo Abel Gomes, a estrutura em meio a areia da Princesinha do Mar em formato de pirâmide foi erguida com 25 metros de altura. Isso equivalente a um prédio de 8 andares. Teve cobertura de lâmpadas de led contando com quatro torres de som e seis de telões para que os detalhes do espetáculo pudessem ser acompanhados dos seis quilômetros de orla, do Leme ao Posto Seis. Drones, fogos de artificio e iluminação cênica sincronizados com a música foram incorporados ao projeto.

A homenagem ao samba, ritmo carioca, foi garantida com espaço privilegiado no roteiro. Foram incluídas 12 escolas do Grupo Especial totalizando 120 ritmistas e 12 casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira.



Hotel

Foi inaugurado em 1923, é um ícone da arquitetura, da cultura e do turismo brasileiro, tendo hospedado personalidades como Albert Einstein, Orson Welles, Madonna e Barack Obama. O Hotel Copacabana Palace é tão emblemático que de local de hospedagem passou a ser também atração. Como internamente o acesso é para poucos privilegiados economicamente, sua fachada passou a ser um dos locais mais disputados para selfies ao lado do Pão de Açúcar, Corcovado e entre outros espaços cariocas.

A dimensão dessa festa não conseguiria ficar restrita aos muros da propriedade. Por isso, a comemoração foi deslocada para o areal através desse evento gratuito. Mas isso não quer dizer que a distintiva pulseirinha VIP tenha sido abolida. Além dos hóspedes, um grupo de 1.500 convidados receberam a credencial para acompanhar a festa de dentro das dependências do hotel.

No entanto, esses privilegiados não ficaram de fora da regra socioambiental. Os organizadores informaram que foram providenciadas estações de carregamento de celular alimentado com energia renovável.