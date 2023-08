Alimentos que envenenam

Coluna Luiz André Ferreira

Mapeamento realizado pelas Universidades do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e de São Paulo (USP),se destaca na prestigiada revista "Scientific Reports".

Na busca por uma relação mais saudável com a alimentação, pesquisadores embarcaram em uma investigação abrangente para discernir a presença de aditivos e nutrientes críticos nos alimentos ultraprocessados disponíveis em nossas prateleiras.

Cuidado com produtos ultraprocessados

O documento revela uma realidade alarmante: 97,1% dos produtos classificados como ultraprocessados ostentam, em excesso, ao menos um nutriente crítico, tais como sódio, gorduras e açúcares livres. Já 82,1% desses produtos exibem aditivos cosméticos em sua composição, componentes utilizados para realçar cores, sabores ou texturas. De maneira mais abrangente, é constatado que 98,8% desse tipo de comida possui, no mínimo, um desses ingredientes.



A pesquisa meticulosa avaliou quase 10 mil produtos embalados disponíveis nos supermercados de São Paulo e Salvador. A doutora Daniela Canella, pesquisadora da UERJ e autora principal, enfatiza o problema e aponta a utilidade do estudo.

"É possível de ser usada para as normas e os regulamentos sobre alimentos”

Já Ana Paula Martins, do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (NUPENS) destaca que esses resultados podem concretamente influenciar a moldagem de políticas, legislações e decisões tributárias relacionadas aos alimentos e a elaboração do Guia Alimentar para a População Brasileira, um documento formulado pelo Ministério da Saúde que delineia diretrizes para uma alimentação mais saudável e consciente no país.



Nova regras de rotulagem

A equipe projeta que tais descobertas possam embasar programas de rotulagem mais eficazes, direcionando os consumidores para escolhas mais saudáveis. Com o horizonte alinhado à implementação das novas regras para embalagens previstas para outubro de 2023, o grupo continuará a aprimorar suas propostas, cientes de que suas descobertas podem moldar, de maneira tangível, a forma como o mundo se alimenta.

E também podem contribuir para a tributação mais elevada de produtos menos benéficos e subsidiar aqueles que promovem a saúde. O grande escopo desses achados ecoa na regulamentação dos produtos comercializados em cantinas escolares e na publicidade de alimentos, criando uma rede mais abrangente de proteção alimentar.