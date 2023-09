Explorando os Três Picos

Esse exuberante espaço verde passa a contar com placas sinalizadoras e educativas que desvendam os segredos de sua rica biodiversidade. As novidades começam pelo trecho do Parque dos Três Picos localizado em Cachoeira de Macacu. Além disso, os visitantes terão a oportunidade de explorar a instigante exposição fotográfica itinerante do Projeto.

Desta forma marca a entrada de Setembro que desabrocha trazendo consigo não somente a primavera, mas informação e educação para quem vitirtar o Parque Estadual dos Três Picos, que perpassa vários municípios da Região Serrana. Estas novidades surgem como uma antecipação das comemorações dos Dias da Árvore (21/09) e da Defesa da Fauna (22/09).



"A instalação das placas de sinalização no Parque era um anseio antigo da comunidade. Essa iniciativa pioneira em Cachoeira de Macacu servirá como modelo para outros núcleos do parque, espalhados por Teresópolis, Guapimirim, Nova Friburgo e Silva Jardim." - ressalta com entusiasmo Alexandre Donato, gestor do Parque.

Educação Ambiental

Esta iniciativa é uma realização do Projeto Guapiaçu, conduzido pelo Ação Socioambiental - ASA, com o apoio crucial da Petrobras. A proposta enfatiza a crença de que a educação ambiental deve florescer dentro das unidades de conservação.

“A utilização de trilhas interpretativas é uma ferramenta importante no processo de formação de crianças e jovens. O poder público e sociedade civil quando se unem trazem muito mais benefícios para a comunidade e sociedade de forma geral” - comemora Gabriela Viana, dirigente do Ação Socioambiental – ASA.

Esta iniciativa faz parte do Projeto Guapiaçu, conduzido pela ASA, com o apoio da Petrobras. Tem como principal missão contribuir para a melhoria da região da Baía de Guanabara e arredores. Atua em várias frentes através de ações que integram os ambientes naturais e as comunidades locais, impulsionando esforços de restauração, educação ambiental, monitoramento da biodiversidade e a reintrodução de fauna nativa.

Conheça os Três Picos

A área de atuação deste projeto abrange os municípios de Cachoeiras de Macacu, Magé, Itaboraí e Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que testemunhou transformações significativas na última década.

Esta região hidrográfica desempenha um papel crucial no abastecimento de água para quase três milhões de pessoas na porção Leste da Baía de Guanabara. Sua histórica disponibilidade hídrica, em termos de quantidade e qualidade, faz da sub-bacia Guapi-Macacu uma joia valiosa natural.