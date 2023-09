Cabo Frio abre Janela para o Mundo Marinho:

Colunista Luiz André Ferreira

A principal missão do Projeto Albatroz é reduzir a captura acidental por pescadores, promovendo práticas de capturas sustentáveis. Por isso foca na conservação das aves marinhas, com ênfase especial nas espécies ameaçadas, como os albatrozes e petréis.

Cabo Frio terá o primeiro Centro de Visitação localizado no estado do Rio.

“Ao fundar o Projeto Albatroz, em 1990, meu sonho era aproximar essas aves que vivem em alto-mar do público para salvá-las, e uma parte fundamental disso é a sensibilização em prol da conservação marinha. O Centro Albatroz oferece ferramentas que envolvem os visitantes neste universo”, afirma Tatiana Neves, fundadora e coordenadora do Albatroz.



Janela para o Mar

Situado em Cabo Frio, a área será aberta ao público no próximo dia 24 e contará com artistas e expositores locais, atividades de educação ambiental e concerto da Orquestra Petrobras Sinfônica. O espaço vai proporcionar experiências envolventes relacionadas ao ecossistema. Uma das principais atrações do Centro é a ossada de uma baleia-jubarte, doada pelo Instituto Orca. O artista plástico Alexandre Huber também contribuiu com painéis especiais que destacam as características das aves marinhas.

Com uma área útil de mais de 18 mil m², está localizado ao lado do Parque Ecológico Municipal Dormitório das Garças e da Lagoa de Araruama. A estrutura inclui ambientes de recreação, pavilhões de exposições, salas para aulas e oficinas, além de uma trilha autoguiada pelo mangue, onde os visitantes poderão conhecer a região e sua rica fauna e flora.

“Cabo Frio é uma cidade linda e muito importante para o nosso trabalho, tanto do ponto de vista pesqueiro quanto turístico. Com um centro de visitantes, temos a possibilidade de levar a mensagem da importância da conservação ambiental marinha para um público mais diverso”, explica Tatiana Neves.

Inauguração Festiva

Essa cidade litorânea foi escolhida estrategicamente como sede do Centro de Visitação devido à sua importância tanto na pesca quanto do ponto de vista oceanográfico. Nessa região, os albatrozes se aproximam da costa, tornando possível a observação com maior facilidade do que em qualquer outra região do Brasil.

“Nosso desejo é que o Centro de Visitação e Educação Ambiental Marinha possa contribuir para a comunidade de Cabo Frio e que todos possam se engajar nas nossas atividades, independente da idade, formação ou a proximidade com os temas que envolvem a conservação das aves marinhas. Só temos a agradecer pela forma que a cidade vem nos acolhendo nos últimos dez anos e não vemos a hora de compartilhar esse espaço com todos”- explica a fundadora do projeto que já vem desenvolvendo atividades há quase uma década nas águas próximas à Região dos Lagos, colaborando com pescadores e promovendo o uso de dispositivos de mitigação de captura acidental.

Presença em seis estados

O Projeto Albatroz foi fundado em 1990 em Santos (SP). Entre suas propostas, a conscientização, o compartilhamentos de pesquisas, a promoção da educação ambiental além de promover parcerias com pescadores e empresas deste segmento. Atualmente o projeto mantém atividades também em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Rio Grande do Norte.