Clima e Conservação

Colunista Luiz André Ferreira

Ampliação do programa "Regenera América" vai beneficiar 8,5 mil hectares de floresta nativa, o equivalente a mais de 2,6 milhões de árvores preservadas e restauradas. A iniciativa estima a captura e a prevenção de mais de 3 milhões de toneladas de CO2 ao longo de 30 anos. O Brasil recebe um aporte de mais de R$ 42 milhões para aplicações ambientais nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Amazonas, Pará e São Paulo.

Desenvolvido ao longo dos últimos dois anos, esse programa atua em biomas icônicos da América Latina, uma região que abriga cerca de 40% da biodiversidade global. Além do Brasil, o México também recebe investimentos, totalizando um aporte de R$ 115 milhões na região somente este ano na região.

Projetos nacionais

No Brasil, o programa envolve cinco frentes sendo três delas em processo de expansões e duas novas em trechos da Mata Atlântica - em São Paulo e da Amazônia - no estado do Pará. No total, mais de 100 propostas de nove países latino-americanos concorreram para recebimento dos recursos.



A iniciativa "Novas Florestas" será implementada em parceria com a Agência Ambiental "Pick-pau" que visa recuperar 155 hectares com 279 mil mudas em território paulista. Já o paraense "Curuá" acontece em colaboração com o grupo Future Carbon.

Ampliações

Vai ser ampliada a parceria com o "Águas do Rio" nas áreas de influência dos Parques Tinguá-Bocaina, no Rio de Janeiro. Essa ação é realizada em conjunto com o Instituto Terra de Preservação Ambiental (ITPA). Visa tratar mais 100 hectares e reintroduzir 166 mil árvores nativas da Mata Atlântica, contribuindo para a conservação da biodiversidade e a proteção das bacias hidrográficas da região. Já o "Corredor Pau Brasil", na Bahia, vai unir dois parques nacionais através de uma ponte de vegetação. Já o "Café Apuí" promove sinergia entre a preservação e a agricultura responsável, devendo gerar renda alternativa para famílias de produtores locais.



“Temos o orgulho de colaborar com a restauração e conservação da Mata Atlântica e da Amazônia, dois biomas brasileiros de vital importância para a região e para o mundo pelos serviços ecossistêmicos que prestam, como água limpa, ar puro, clima equilibrado, solos saudáveis, alimentos, matérias-primas, dentre outros”, afirma Mauro Paradella, especialista sênior de Estratégia de Carbono do Mercado Livre na América Latina, empresa que investe um valor proporcional a sua pegada de carbono no projeto Regenera América.



Regenera América

As ações conjuntas possuem o potencial total de capturar mais de 1,1 milhão de toneladas de CO2 em 30 anos e prevenir a emissão de mais de 3 milhões de toneladas de CO2 no mesmo período no Brasil e no México. Somente no território brasileiro, o programa atuou, desde 2021, em mais de 11,7 mil hectares de floresta nativa, equivalente a mais de 9,4 milhões de árvores, com a captura e a prevenção de emissões estimadas em mais de 3,9 milhões de toneladas de CO2 ao longo de três décadas.