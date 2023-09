Onda de calor prolifera incêndio em São Gonçalo

Colunista Luiz André Ferreira

O alerta foi dado por servidores de plantão, incluindo uma veterinária e uma estagiária, que agiram rapidamente com abafadores e pulverizadores até a chegada do Corpo de Bombeiros. Bombeiros com muito trabalho para o combate ao incêndio na Área de Proteção Ambiental de Maria Paula, em São Gonçalo onde é feriado nesta sexta-feira em comemoração a emancipação do município.



Embora a causa do incêndio ainda não tenha sido determinada, a propagação das chamas foi favorecida pela combinação de baixa umidade do ar, calor intenso e ventos. Esses fatores foram cruciais para que um pequeno foco se espalhasse rapidamente.



"É uma combinação de fatores que tem causado esses transtornos, desde condições climáticas desfavoráveis até questões logísticas e políticas de comando e controle, culminando em práticas culturais que incluem desde a prática criminosa de soltar balões até a queima de lixo. Precisamos de mais ações e união de todos para proteger nossa biodiversidade", relata Glaucio Teixeira Brandão, Subsecretário de Meio Ambiente.



Recentemente, na mesma região, incêndios atingiram uma área de reflorestamento na APA do bairro de Engenho Pequeno e um trecho de mata na região do Rio do Ouro, causando sérios danos ambientais.



“Quase perdemos a vida quando fomos cercados pelo fogo dentro da mata. Em um piscar de olhos se alastrou . Eu tenho que agradecer ao Colaborador Fernando Ferreira, ao Estagiario Gabriel, a veterinária Gisela e ao Guarda Municipal Fernandes, que não mediram esforços no primeiro momento, na tentativa de proteger a floresta e aos animais internados no ASAS” relata a coluna Glaucio Teixeira Brandão - Subsecretário de Meio Ambiente Glaucio Teixeira Brandão.



O Corpo de Bombeiros ainda não tem o levantamento do total da área atingidas, assim como a Secretaria de Meio Ambiente de São Gonçalo da extensão dos prejuízos à fauna e à flora perdidos com as chamas.