Inverno fervente aproxima brasileiros das questões sustentáveis

Coluna Luiz André Ferreira

Enquanto enfrentamos o inverno mais quente de sua história, os internautas estão em busca de explicações sobre o fenômeno, seus impactos e consequências. Com o alerta sobre os riscos da onda de calor que elevou as temperaturas a mais de 40 graus em grande parte do Brasil, não é surpreendente que o país esteja se destacando nas pesquisas sobre questões sustentáveis na internet.



Historicamente, o brasileiro sempre demonstrou interesse e simpatia em relação às questões ambientais. No entanto, nem sempre essa informação se traduz em ações práticas ou em uma postura mais incisiva na cobrança de ações preventivas, mitigadoras e de menor impacto por parte do governo e das empresas.

Onda de Calor

Diante do alerta vermelho do calor, o Brasil ocupa a terceira posição no ranking dos países que mais pesquisaram sobre questões sustentáveis na internet em 2023, de acordo com o Índice Anual de Questões Globais, um estudo inédito sobre as principais preocupações da sociedade. Com uma média de 1,58 milhão de buscas por mês, o Brasil fica atrás apenas da Índia e dos Estados Unidos entre os 35 países analisados.



Esse comportamento em 2023 foi comparado com os itens mais pesquisados nos últimos cinco anos. Foram analisadas as 24 questões sociais contemporâneas mais recorrentes globalmente, lideradas pelo aborto, mas com a água e a sustentabilidade logo em seguida, sendo que no Brasil, esse último item lidera o ranking.



Além disso, o estudo mapeou as empresas que despertaram maior interesse no contexto de responsabilidade socioambiental, com destaques para a Natura, Ambev e Vale. No entanto, vale ressaltar que a Vale atraiu atenção negativa do público desde o rompimento da barragem em Brumadinho, em 2019, e continuou sob escrutínio nas pesquisas.

“Entre 2019 e 2023, o mundo passou por diversas mudanças drásticas. Desde uma crise de saúde pública, a um confinamento internacional, passando por uma inflação recorde, problemas ambientais, além de questões de direitos humanos... Essas questões transformam a forma como vivemos, além de trazer debates sobre o que mais preocupa as nossas comunidades e os pontos que precisamos de atenção e mudanças. E isso se reflete nas buscas que fazemos na internet”, explica Erich Casagrande, da plataforma especializada e visibilidade Semrush Brasil.