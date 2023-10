Estados querem levar a Innovation Week do Rio

Colunista Luiz André Ferreira

Nem terminou a sua terceira edição e o Rio Innovation Week já é considerado o maior evento do mundo em Tecnologia e Inovação. O anúncio foi feito em primeira mão para esta coluna pelo criador do projeto, Fábio Queiroz após os organizadores refazerem as contas de metragem de espaço ocupado e do numero de palestrantes envolvidos. Superou a antecedente recordista que era a Web Summit Lisboa.



“Colocamos o Rio de Janeiro como a capital do mundo no segmento. Estamos recebendo os maiores do planeta, como a Netflix e a Canvas, além de outros expoentes globais".



Com isso, os assédios estão cada vez maiores de outros estados se oferecendo para sediarem o encontro. Mas longe de criar uma guerra federativa, Queiroz tranquiliza e se compromete a mantê-lo em terras cariocas.

“Não posso negar essa informação trazida por vocês. Sofremos sim o assédio para migração. E digo, aqui em primeira mão para esta coluna... Devemos abrir edições regionais. Mas garanto a vocês e aos seus leitores o nosso compromisso com a cidade e o estado do Rio de Janeiro. Mesmo tendo versões em outros locais, a daqui será sempre a maior e a prioritária em nosso portfólio. Até porque a palavra 'Rio' já está no próprio nome de batismo do evento. Como carioca, sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, cria do pé do Morro do Dendê” – exaltou Queiróz como garantia da fidelidade regional.



Cada vez mais Sustentável

Questionado sobre o aumento das ações socioambientais, o mentor do RIW ressalta que elas formam as bases do projeto, pois não vê sentido na inovação e no avanço tecnológico se não estiverem alinhados com a agenda ESG, as ações socioambientais e a Inteligência Artificial.



Embora garanta que essas premissas estejam presentes em todas as atividades da feira, o organizador chama a atenção para duas linhas de conferências específicas: a de Sustentabilidade e a de Energias Circulares.

“Usamos a IA em prol do socioambiental. Por isso, acaba sendo um dos pilares do evento.”



Ele chama de “sustentabilidade social” a preocupação dos organizadores em democratizar o acesso aos Armazéns do Píer Mauá, que sediam o evento este ano, através da contrapartida social.

“Este ano aumentamos a gratuidade. Disponibilizamos 60% de ingressos sem custo, sendo um total de 10 mil acessos emitidos somente para educadores” - finaliza o mentor do Rio Innovation Week.

*Colaborou com o colunista, a jornalista Antônia Figueiredo