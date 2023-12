Colunista Luiz André Ferreira

Com a proximidade do verão e em meio a notícias de violência, a orla do Rio se prepara para um tipo diferente de arrastão. Este é um arrastão do bem, parte da campanha EcoNatal 2023, que organiza um grande mutirão de limpeza para acolher a estação que oficialmente só inicia no dia 22. No entanto, as ondas de calor já estão intensas no país, impulsionadas pelas mudanças climáticas e o aquecimento global.



Este evento no Rio é parte do projeto Verão Limpo 2024, que ocorre sem interrupções desde 2003 em diversas localidades do Brasil. A 21ª edição está marcada para o próximo sábado, a partir das 10h.



Com o tema: ‘Dê um presente à natureza: mantenha o meio ambiente limpo’, o evento ocorrerá em vários pontos das principais praias no estado do Rio de Janeiro. Conta com o apoio de empresas e voluntários e tem como objetivo preservar a biodiversidade, especialmente dos nossos mares, alinhando-se à proposta da ONU que declarou esta como a Década do Oceano.



‘Cientistas, engenheiros, biólogos, artistas, oceanógrafos e ambientalistas estão unidos nesta nobre campanha. Junte-se a nós, contribuindo para a redução do impacto ambiental. A vida marinha agradece!’, destaca Hildon Carrapito, produtor, radialista e membro do Clean Up The World desde 2003.



A iniciativa se alinha ao Tripé da Sustentabilidade, conhecido mundialmente como ‘Triple Bottom Line’, ou seja, a ‘Teoria dos 3 Ps’ - traduzida para Planeta, Pessoas, Economia. Ela ocorre em meio ao colapso das águas salgadas, impactadas principalmente pelos plásticos, com uma produção de mais de 250 milhões de toneladas no mundo, grande parte desaguando nos mares, especialmente os de microdimensão. Esta contaminação resulta na morte de milhares de animais marinhos anualmente.



A situação se agravou no pós-pandemia, apesar das denúncias e da criação de várias ONGs ambientais com o objetivo de reduzir este impacto global. Todos os animais, inclusive os seres humanos, ingerem uma quantidade alarmante de microplástico, presente na cadeia alimentar e no ar que respiramos.



Durante o evento, serão distribuídas sacolas plásticas recicladas e luvas aos participantes. O material coletado e o usado serão encaminhados a instituições de reciclagem. Qualquer pessoa pode se juntar a um dos postos e se voluntariar na manhã deste sábado.



Pontos de Encontro:



Praia de Copacabana:

* Posto 6, junto à Colônia de Pescadores, caminhando até a rua Santa Clara,

* Posto 2 - em frente m frente à rua Garcia D’Ávila.

Ipanema – em frente à rua Garcia D’Ávila.

Barra – Barraca do Pepê

Recreio - em frente ao CDesign Hotel;

Prainha - Em frente ao Parque Natural

Macumba:



* No canto direito da Pedra do Pontal

* Posto 12