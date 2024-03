Viagens aos Domingos

Colunista Luiz André Ferreira

Dentro das muitas inovações contidas na nova programação da TV Brasil, estreia a série documental “Nos caminhos dos Viajantes”, que percorre novamente as rotas dos naturalistas pioneiros que visitaram o Brasil, como Charles Darwin. Trata-se de uma produção conjunta com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Casa Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz).

Inteligência, Ciência e Beleza. Esses são os elementos para enfrentar os apelativos programas de auditório dominicais que proliferam nos domingos da TV Aberta. Com essa abordagem, a TV Brasil promete fazer a diferença e afugentar a preguiça e o desânimo que costumam dominar os sentimentos dos telespectadores neste dia. O conteúdo proporciona uma jornada pelas belas imagens naturais e será exibido semanalmente às 19h30.

"Celebramos essa parceria vencedora. Através dela, já realizamos juntos a série 'Parques do Brasil', que obteve grande audiência. Na esteira desse sucesso, nasce essa segunda iniciativa. Temos uma grande expectativa porque é um conteúdo de alta qualidade e que bebe dessa fonte que são os programas de natureza, um gênero que tem um apelo muito grande junto ao nosso público", afirma Antonia Pellegrino, diretora de Conteúdo e Programação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), gestora da TV Brasil.



Aperte o Play

Os primeiros registros científicos de muitas espécies de plantas e animais locais foram realizados por exploradores que estiveram no país desde o século 18. Seguindo essa tradição histórica, o seriado percorre os mesmos caminhos e compara as experiências daquela época com os dias atuais. O programa destaca as espécies e as paisagens naturais que eles relataram e o que podemos observar hoje.



Com cinco episódios, a primeira temporada apresenta áreas naturais protegidas em diferentes regiões do país. Dois narradores conduzem o telespectador nesta aventura: Priscila Rangel interpreta a viajante atual e David Tapajós narra os relatos dos naturalistas do passado. Além de acompanhar na telinha, os interessados também podem conferir os documentários na íntegra no app TV Brasil Play. Cada programa visita uma Unidade de Conservação diferente e revela o papel das áreas protegidas por lei que são geridas pelo ICMBio para garantir a preservação da biodiversidade.

"Essa iniciativa, levada a frente pela Fiocruz e a EBC, com apoio do ICMBio, recupera a trajetória dos naturalistas e vai revelando também a importância das unidades de conservação. Essa é uma oportunidade para que todos nós, brasileiros, possamos conhecer o trabalho de gestão que é feito nessas unidades, ao associar a estratégia de conservação a uma lógica de desenvolvimento regional e inclusão social, acredita Mauro Pires, presidente do ICMBio.



Primeira Viagem

O primeiro episódio apresenta três importantes arquipélagos protegidos do Brasil, que ofereceram aos viajantes naturalistas daquela época as primeiras impressões sobre a natureza brasileira. O primeiro é o arquipélago de São Pedro e São Paulo, um conjunto de rochedos que marca o ponto mais próximo do Brasil à África.



O segundo é o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, um lugar paradisíaco com picos vulcânicos, praias, florestas, muitas aves marinhas e espécies únicas. Ainda nesta edição, a série vai até o arquipélago de Abrolhos, na Bahia, com as deslumbrantes baleias-jubarte. O documentário traz relatos de viajantes naturalistas como Charles Darwin, John Casper Branner, Henry Nicholas Ridley e Charles Frederick Hartt.