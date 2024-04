SustentARTE: Cultura com Responsabilidade

Coluna Luiz André Ferreira

Entram em cena os revivals de Ritchie, Guilherme Arantes, Blitz, Fernanda Abreu, Marina Lima aos ícones Ana Carolina, Zeca Pagodinho, Maria Gadu, Pretinho da Serrinha e Seu Jorge. Logo após os microfones serem desligados e os instrumentos desplugados, o Tim Music Noites Cariocas recebe estudantes de escolas públicas.

Essa iniciativa representa o compromisso social dos organizadores do evento. Ao término da terceira edição do festival, no dia 27, alunos selecionados terão a oportunidade de conhecer o Parque do Morro da Urca, local que sedia o festival há 40 anos desde quando apenas se chamava "Noites Cariocas" sem patrocínio atrelado como título agregado. Essa contrapartida proporciona não apenas diversão, mas também contemplação e conhecimento sobre história, cultura e meio ambiente.

Essa experiência será organizada pelo Instituto Moleque Mateiro, um grupo dedicado à construção de uma cultura de sustentabilidade e à promoção de uma educação ambiental plural e criativa.

Fauna e Flora da Mata Atlântica

Os estudantes, com idades entre sete e 14 anos, chegarão pela famosa linha aérea do teleférico inaugurada há 110 anos. No topo do Morro da Urca terão a chance de apreciar a vista e entrar em contato com a natureza composta de flora remanescente da floresta e da fauna que preserva espécies como: gralha-do-campo, o lagarto Teiú, beija-flores e diversas espécies de abelhas como Mirim, Jataí, e Uruçu-amarela.

Com 91 hectares, o Parque Bondinho Pão de Açúcar é localizado no coração da Mata Atlântica e acima do Rio de Janeiro, tendo o Morro da Urca 220 metros de altura. Geologicamente, trata-se de um gigante monólito de granito que, juntamente com o famoso Pão de Açúcar, forma uma das paisagens mais icônicas da cidade. Esse monumento natural faz parte do Patrimônio Mundial da Humanidade declarado pela UNESCO em 2012 e é uma unidade de conservação de 91 hectares.

44 anos do Noites Cariocas

O festival TIM Music Noites Cariocas, em sua terceira edição, promete reviver o inesquecível clima dos anos 80, com uma seleção da nata de artistas desta época ainda em atividade. As duas primeiras edições reuniram mais de 42 mil pessoas, em mais de 72 horas de shows de 22 artistas. O som e as luzes voltam a embalar o palco e o anfiteatro onde há 44 anos era criada a boate “Noites Cariocas” por Nelson Motta que ganhou sobrevida nos anos 2020 sob o comando da dupla de empresários Alexandre Accioly e Luiz Calainho.



“Nesta edição do nosso TIM Music Noites Cariocas 2024, vamos trazer de volta o inesquecível mood dos Anos 80, tendo no line up, nomes como, Ritchie e Blitz. Será histórico.”. define Calainho.

Luiz Calainho descreve o evento como "histórico", e nos próximos quatro fins de semana trará uma variedade de artistas, desde os clássicos até os contemporâneos:



5 de abril - Sexta-feira: Ritchie e Guilherme Arantes

6 de abril - Sábado: L7nnon e Catha

12 de abril - Sexta-feira: Blitz e Fernanda Abreu

13 de abril - Sábado: Agnes Nunes e Marina Lima

19 de abril - Sexta-feira: Zeca Pagodinho

20 de abril - Sábado: Ana Carolina

26 de abril - Sexta-feira: Bala Desejo - com o Bala Baile Show, com participações especiais de Maria Gadu e Pretinho da Serrinha

27 de abril - Sábado: Seu Jorge