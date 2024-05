Mobilização de Cantores: Vozes em coro pela tragédia do Rio Grande do Sul.

Colunista Luiz André Ferreira

Artistas começam a se movimentar com espetáculos com rendas revertidas para mitigar o maior desastre socioambiental da história do Rio Grande do Sul. Esse movimento, começa a ganhar força tardiamente e contrasta com as rápidas mobilizações ocorridas durante outras tragédias de menor impacto. Ressaltando que os fenômenos climáticos agravados pelo aquecimento global começaram no final do mês de abril.



A tímida coalizão atual deve-se a uma série de fatores. Uma das causas desse atraso é a polarização e o medo de serem associados a grupos políticos ou posicionamentos ideológicos. É fato que os artistas não são mais os únicos protagonistas das mobilizações de massa. No entanto, querem de toda forma se resguardar de qualquer tipo de associação com os emergentes influenciadores e subcelebridades, que são muito mais ágeis em aproveitar os holofotes não necessariamente para ações sociais, mas para angariarem mais seguidores, cliques e likes, mesmo que para isso ultrapassem constantemente os limites da ética na busca por visibilidade pessoal. E nessa tragédia no Sul, não faltam as ações oportunistas de pessoas desse segmento.

Mobilização Carioca

Ao contrário, consagrados cantores começam cautelosamente a doarem seus talentos em prol dos desabrigados nos seus espaços de domínio: os palcos, ao invés de atrapalharem os resgates e ações sociais na busca pelas "melhores" selfies usando a tragédia como cenário midiático.



No Rio de Janeiro, a Casa de Espetáculos Vivo Rio vai reunir Ney Matogrosso, Barão Vermelho, Paula Toller, Fernanda Abreu, Rogério Faustino, entre outros, que fazem uso de suas vozes para direcionarem recursos para a plataforma “Para Quem Doar”. O evento terá apresentação do jornalista Pedro Bial. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Sympla. Todos que levarem material de higiene e limpeza pagam meia-entrada.



Já outro grupo, mais voltado para o samba, se une em torno de uma Live. Alcione, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Pretinho da Serrinha, Teresa Cristina, Xande de Pilares e Gilberto Gil são recebidos pelo anfitrião Zeca Pagodinho em sua casa, com transmissão pelo canal de streaming CazéTV.

O pioneiro Roberto Carlos

Com alguns integrantes de ideologias e posicionamentos políticos opostos, os sertanejos, também se mobilizam. No dia sete de junho, sobem ao palco do Arena Parque, em São Paulo, os amigos Leonardo, Zezé di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó. A herdeira desse gênero, Sandy prometeu também direcionar a bilheteria de seus dois shows de despedida da turnê programados para 15 e 16 de junho.



No dia nove do mês que vem, o mesmo Arena Parque será ocupado por outra tribo comandada por Pedro Sampaio e Luísa Sonza, com participações de Lulu Santos, Preta Gil, Glória Groove, Zé Felipe, Duda Beat, Lexa, entre outros. Eles contarão com reforço de flashes durante a programação dominical da Rede Globo e transmissão ao vivo do Multishow.



Provando que quem é rei nunca perde a majestade, Roberto Carlos foi o primeiro a se mobilizar. Mesmo não tendo sido projetado para este fim, o cantor assim que percebeu a dimensão da tragédia, reverteu toda a renda de seu show do Dia das Mães realizado na cidade paulista de Santos.