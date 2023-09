4 dicas para secar o cabelo corretamente e evitar danos aos fios

Utilizar o secador ou escova secadora para evitar dormir com o cabelo molhado ou devido à pressa de sair de casa, são situações frequentes que levam as pessoas a optarem por esses dispositivos elétricos. No entanto, o que a maioria não sabe é que esse momento requer certas técnicas para prevenir danos à saúde e à aparência dos fios, tanto a curto quanto a longo prazo.

“Falando do secador, o que mais vejo é as pessoas simplesmente jogando o jato de ar sem direcionamento nenhum. Isso pode causar a quebra, o ressecamento e o surgimento de frizz. Já com a escova secadora, o erro mais comum é usar o acessório ainda com o cabelo ainda encharcado, o que compromete todo o resultado e a saúde dos fios”, diz Thiago Martins, hair stylist parceiro de Vertix, empresa de produtos profissionais, como elétricos, escovas e pentes, tesouras e acessórios para cabelos.

Acertando algumas questões no manuseio e na hora da secagem em si, é possível criar uma barreira protetora que blinda as cutículas capilares e trazem o melhor aspecto para os fios. Confira as principais dicas do hair stylist para conseguir este resultado!

1. Sempre utilize o protetor térmico

É possível utilizar fontes de calor no dia a dia e, ainda assim, ter cabelos super saudáveis. Thiago explica que um dos principais produtos para fazer com que isso aconteça é o protetor térmico. “Aplicar um leave-in com proteção térmica por todo o comprimento e pontas dos fios irá protegê-los de qualquer dano que o calor possa causar, ajudando ainda a hidratar e a controlar o frizz”, explica.

2. Separe o cabelo em mechas

Para facilitar o processo e conseguir o mesmo efeito no cabelo todo, dividi-lo em mechas é o truque para um alinhamento ideal. “Primeiro, desembarace normalmente já separando o cabelo ao meio e, depois, com a ajuda de um pente ou escova, faça quatro divisões”, ensina o profissional.

Ainda segundo ele, “isso pode ser realizado com os fios ainda úmidos, mas nunca encharcados, já que secá-los de uma vez só e com muita água pode resultar em um cabelo armado e, se tratando especificamente da escova secadora, se usá-la quando estiver muito molhado, pode queimar e quebrar os fios”.

3. Invista em um bom produto elétrico

Isso faz toda a diferença no resultado do cabelo. Seja para o secador ou escova secadora, Thiago Martins destaca o que deve ser levado em consideração na hora da compra desses elétricos:

“Preste atenção no tamanho e no peso, assim o manuseio será sempre confortável. Se tratando da potência, vale analisar se a escova secadora fica acima dos 1.000W e o secador acima de 1.800W. Outras características que valem a atenção são a temperatura e a velocidade, considero essencial que os equipamentos tenham as opções frio, morno e quente e mais de uma velocidade, pois isso aumentará a funcionalidade e a versatilidade”, diz o parceiro de Vertix.

A escova secadora deve ser posicionada na raiz dos cabelos e depois deslizada em direção às pontas da mecha (Imagem: Zigres | Shutterstock)

4. Posicione o acessório corretamente

Durante o uso do secador, é importante pensar que a ferramenta deve estar sempre apontando para baixo, seguindo a direção dos fios. “Se quiser o efeito escovado, escolha uma escova adequada ao comprimento dos seus fios para usar ao mesmo tempo, puxando os fios a partir da raiz”, ensina o profissional.

Quanto à escova secadora, Thiago explica que o acessório deve ser posicionado na raiz dos cabelos e depois deslizada em direção às pontas da mecha. “Uma dica valiosa é deslizar bem devagar e com firmeza, mas sem puxar, isso irá proporcionar fios bem alisados e brilhosos. Ao finalizar todas as mechas, passe novamente a escova por todo o cabelo para uniformizar”, finaliza.

