3 receitas light e práticas para o jantar

Manter uma boa alimentação é importante para ter uma vida mais equilibrada e saudável. Porém, nem sempre é uma tarefa fácil seguir uma dieta sem tempo para preparar as refeições. Nesse sentido, as receitas light surgem como uma ótima alternativa, pois são fáceis de fazer e ficam prontas em alguns minutos. Além disso, permitem a combinação entre diversos componentes para aumentar a ingestão de nutrientes sem deixar o sabor de lado.

Confira, a seguir, 3 receitas light deliciosas para você inserir no cardápio e ter uma alimentação mais saudável!

Rolinho de berinjela com carne moída

Ingredientes

400 g de carne moída magra

2 berinjelas cortadas em fatias

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

3 colheres de sopa de molho de tomate caseiro

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Em seguida, acrescente a carne moída e refogue até que ela perca a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino, junte os cubos de tomate e o molho e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Em um recipiente, coloque as fatias de berinjela, tempere com sal e pimenta-do-reino e pincele com azeite. Em uma grelha, disponha as fatias de berinjela e doure os dois lados. Retire o vegetal da grelha, recheie com a carne, enrole e sirva em seguida.

Dica: sirva os rolinhos de berinjela com a salada de sua preferência.

Fritata de couve-flor (Imagem: Elena Hramova | Shutterstock)

Fritata de couve-flor

Ingredientes

3 ovos

2 xícaras de chá de floretes de couve-flor

1 colher de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a couve-flor, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e reserve os floretes de couve-flor. Em um recipiente, coloque os ovos, o sal e a pimenta-do-reino e bata bem. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje o ovo batido sobre ela e cubra com a couve-flor. Tampe a frigideira e deixe a fritata cozinhar por 10 minutos em fogo baixo. Desligue o fogo, polvilhe com salsinha e sirva em seguida.

Grão-de-bico assado com vegetais

Ingredientes

3 xícaras de chá de grão-de-bico

3 batatas descascadas e cortadas em cubos

descascadas e cortadas em cubos 2 tomates sem sementes e cortados em cubos

1 cebola descascada e cortada em rodelas

4 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de salsinha picada

1 colher de chá de páprica em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água, lave em água corrente e disponha em uma panela de pressão. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 25 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão da panela sair e escorra a água.

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, a batata, o tomate e a cebola e misture bem. Tempere com suco de limão, alho, azeite, páprica, sal e pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Transfira a mistura para uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido à temperatura média por 30 minutos. Retire do forno, salpique com salsinha e sirva em seguida.