3 receitas de sobremesas práticas para todas as ocasiões

As sobremesas têm o poder mágico de transformar qualquer dia em algo melhor e mais doce. Elas não são apenas uma explosão de sabores e texturas que acariciam o paladar, mas também têm a capacidade de despertar emoções profundas e criar momentos de prazer inigualável. Por isso, selecionamos algumas receitas deliciosas e fáceis para você preparar em casa e servir para a família após as refeições. Confira!

Pastel de nata

Ingredientes

2 unidades de massa folhada

500 g de nata de leite

1 1/4 de xícara de chá de açúcar

7 gemas de ovo

Casca de 1/2 limão em tiras grandes

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 canela em pau

Canela em pó a gosto

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a nata, as gemas de ovo, a farinha de trigo e o açúcar. Misture bem e leve ao fogo médio. Acrescente a casca de limão e a canela em pau. Mexa até levantar fervura. Desligue o fogo, retire as raspas de limão e a canela em pau. Cubra o creme com plástico-filme, encostando-o diretamente no creme para evitar que forme uma película dura.

Enquanto o creme esfria, abra a massa folhada com ajuda de um rolo e corte em formato de discos. Coloque os discos em formas de alumínio para pastel de nata, untadas com manteiga e enfarinhadas com a farinha de trigo. Abra a massa com os dedos para forrar o fundo e as laterais da forma. Acrescente o creme e coloque as formas sobre uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 20 minutos até o creme inflar. Retire do forno, espere esfriar, desenforme, finalize com canela em pó e aproveite!

Bolo de chocolate simples

Ingredientes

Massa

6 ovos

6 colheres de sopa de açúcar

5 colheres de sopa de achocolatado

2 colheres de sopa de manteiga

100 g de coco ralado

1 colher de sopa de fermento em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

1 colher de sopa de amido de milho

2 colheres de sopa de achocolatado

Modo de preparo

Na batedeira, bata os ovos por 3 minutos. Em seguida, acrescente o açúcar e bata por mais 2 minutos. Adicione o achocolatado, a manteiga e o coco e bata mais um pouco. Por último, coloque o fermento e misture delicadamente com uma espátula. Coloque a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com a farinha de trigo. Leve ao forno à temperatura média por 40 minutos. Retire a massa do forno assim que assar e reserve.

Calda

Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite, o amido de milho e o achocolatado. Misture e leve ao fogo até obter o ponto de cobertura. Despeje sobre o bolo e leve à geladeira antes de servir.

Tiramisu (Imagem: Alessandro Sanna | Shutterstock)

Tiramisu

Ingredientes

1 pacote de biscoitos champagne

500 g de requeijão cremoso

250 ml de creme de leite

3 gemas de ovo

150 g de açúcar

1 cálice de conhaque

2 xícaras de chá de café frio

Chocolate em pó para polvilhar

Modo de preparo

Na batedeira, bata o creme de leite até obter um chantili firme e reserve. Novamente na batedeira, bata o açúcar, as gemas de ovo e o conhaque por 3 minutos. Acrescente o chantili e o requeijão cremoso e misture bem. Para montar o tiramisu, molhe os biscoitos no café e, em uma travessa, faça uma camada com eles. Coloque por cima dos biscoitos uma camada de creme e, em seguida, faça mais uma camada de biscoitos. Finalize com uma camada do creme e polvilhe com o chocolate em pó. Leve à geladeira por 3 horas.