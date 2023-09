4 espécies de flores diferentes para decorar a casa

No dia 2 de setembro é celebrado o “Dia do Florista”, uma homenagem aos profissionais criativos e com múltiplas habilidades que cuidam das flores e plantas. Conhecidos por darem vida aos ambientes e trazerem a natureza para ocasiões como casamentos, festas de aniversário e eventos corporativos, floristas se dedicam a entregar o melhor aos seus clientes, orientando-os para as escolhas adequadas de acordo com as preferências de cada um.

“Nossa profissão nos permite levar para alguém uma homenagem e/ou o sentimento mais puro de outra pessoa em forma de flores, assim como mudar totalmente um ambiente com uma decoração, seja ela simples ou mais sofisticada. Fazemos tudo com muito cuidado, desde a montagem do que a pessoa escolheu, até o momento de entregar a encomenda no destino”, comenta Pedro Melo, CEO da floricultura Melo Flores.

No entanto, assim como qualquer outra profissão, é necessário ter estudo para indicar as espécies adequadas para cada ambiente, principalmente tratando-se de cômodos da casa ou apartamento, já que estes espaços costumam ser fechados e com pouca luz natural. Considerando isso, Pedro Melo indica 4 plantas e flores que podem ser utilizadas em casa e como cuidar delas. Veja!

1. Palmeira ráfia

Palmeira ráfia é ideal para decorar a sala de estar (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Além de ser uma planta charmosa, a palmeira ráfia traz um charme e sofisticação a mais para o ambiente, sendo perfeita para decorar a sala. Ela é vista como uma planta que traz sucesso e atrai riqueza para o local onde é colocada, além de ajudar a purificar o ar e eliminar gases tóxicos. “Essa espécie é bem tranquila para cuidar, precisa ter rega, pelo menos, uma vez na semana e não é necessária muita luz solar, sendo ideal para o cultivo dentro de casa”, explica o especialista.

2. Rosa-branca

Rosas-brancas perfumam os cômodos (Imagem: Daria Minaeva | Shutterstock)

Essa espécie, além de ser muito bonita, possui um perfume agradável, ideal para quem gosta de um cômodo com aroma leve e agradável. Segundo Pedro Melo, ela transmite os sentimentos necessários para manter as energias do quarto equilibradas.

“A rosa-branca representa paz, esperança, tranquilidade, inocência e respeito, entre diversos outros significados”, pontua o profissional, que ainda ressalta a importância dos cuidados dentro do ambiente mais fechado. “Essas flores gostam da luz solar. Então, é bom sempre deixá-las em um local que bata sol no quarto, pois, assim, elas florescem mais. As regas devem ser regulares e o solo precisa estar sempre úmido”, conclui.

3. Ervas

Ervas como o manjericão combinam com a decoração da cozinha (Imagem: Anna Andersson Fotografi | Shutterstock)

De acordo com Pedro Melo, manjericão, alecrim, pimentas, sálvia e manjerona são ervas que combinam muito com a cozinha e são ótimas para cultivar em casa e ter na própria horta. “Além de serem mais saudáveis, temperos cultivados em casa também trazem todo um frescor para os alimentos. São diversas opções para se ter na cozinha e o ideal é deixá-los próximos a uma janela, para que recebam luz solar, além de se atentar à rega de cada uma das ervas”, comenta o especialista.

4. Bambu da sorte

Bambu da sorte não ocupa espaço e torna a decoração mais bonita (Imagem: ucakucak | Shutterstock)

O bambu da sorte não é um bambu de verdade, mas pertence à família dos lírios e é conhecido por sua aparência peculiar e simbolismos, sendo a escolha perfeita para o interior de uma casa, especialmente no banheiro. A planta promete prosperidade para o ano todo, atrai boas energias e riqueza.

“O bambu da sorte é uma planta resistente, que possui haste fina, cresce verticalmente e ocupa menos espaço, por isso é perfeito para o banheiro. Essa espécie não pode ficar diretamente no sol, já que suas plantas podem queimar, e é necessário que a água seja trocada uma vez na semana”, explica o CEO da Melo Flores.

Dicas de plantas para decorar a área externa

Para quem também possui parte externa na casa ou apartamento, o especialista ainda deixa algumas outras opções diferentes para serem cultivadas: “azaleias, brincos de princesa e calandivas são espécies que vão combinar muito com a parte de fora da casa, além de serem bem diferentes do que é visto geralmente nesses espaços”, finaliza Pedro Melo.

Por Beatriz Vieira