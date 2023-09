6 dicas para começar sua rotina de skincare

Ter uma pele saudável pode parecer uma jornada complexa, repleta de produtos e técnicas aparentemente intermináveis. Porém, iniciar uma rotina de skincare eficaz é fácil e importante para incluir o autocuidado no dia a dia.

Uma pesquisa da Ipsos, especialista em pesquisa de mercado e opinião pública, feita com 10 mil consumidores de 23 países diferentes, revelou que 64% das pessoas mudaram seus hábitos de cuidados com a pele após a pandemia de COVID-19. Além disso, a Statista projeta que esse mercado terá uma receita de R$ 16 bilhões até 2026. Ou seja, é uma área que está despertando um interesse cada vez maior do público e precisa ter algumas ideias desmistificadas.

Neste contexto, Felipe Cercal, Head de Marketing da Creamy, lista 5 passos simples para os iniciantes nesse universo. Confira!

1. Conheça o seu tipo de pele

De acordo com Cercal, o primeiro passo básico para iniciar uma rotina de skincare é, sem dúvidas, entender o seu tipo de pele e quais são as necessidades dela; afinal, não faz sentido usar um produto que não cumprirá o papel esperado. Por isso, “identificar se a pele é seca, oleosa, mista ou sensível deve ser o ponto de partida para qualquer pessoa, o que torna a ida a um dermatologista de confiança uma ação fundamental nessa etapa”, explica.

2. Limpe e hidrate a pele

Após saber quais produtos são os melhores para o seu autocuidado e colocar a mão na massa, a limpeza da pele deve nortear todas as outras aplicações; o ideal é optar por uma emulsão suave, que não resseque ou repuxe. Atualmente, existem limpadores faciais que, inclusive, contam com ativos hidratantes, tornando esse processo ainda mais saudável.

Nessa lógica, também é importante sempre lavar o rosto de forma gentil, massageando com movimentos circulares e enxaguando com água morna ou em temperatura ambiente para remover excessos. “Feito isso, não se esqueça de utilizar hidratantes adequados ao seu tipo de pele. Esse é um item indispensável no mundo do skincare, já que ajuda a manter a barreira protetora intacta”, prossegue o profissional.

3. Aplique um antioxidante

A aplicação de um antioxidante muitas vezes é negligenciada, mas faz toda a diferença para cuidar da pele com eficiência. Essas substâncias, como a famosa vitamina C, combatem os radicais livres e ajudam a proteger contra os danos causados pelo sol e outros agressores ambientais. Portanto, antes do protetor solar, é interessante aplicar uma camada fina deste tipo de produto, ajudando a fortalecer a defesa cutânea natural.

4. Proteja-se contra raios UV

Use protetor solar. “Esse é simplesmente um passo vital para proteger a pele, uma vez que o uso diário do protetor solar previne contra danos causados pelos raios UV“, comenta Cercal. Aqui, também é importante considerar o tipo de pele e o tipo de exposição durante o dia, sempre lembrando que não vale apenas para atividades ao ar livre; o excesso da luz nas faixas ultravioleta e azul-violeta (proveniente das telas de notebooks, celulares, televisores etc.) também é prejudicial, ou seja, torna o uso do produto necessário mesmo dentro de casa, por exemplo.

5. Observe o que funciona melhor para a pele

O processo de conhecimento da própria pele não envolve apenas a primeira ida ao dermatologista, mas sim um ciclo completo, que termina com a resposta única de cada pessoa a diferentes produtos. Por esse motivo, é importante observar o que funciona melhor para você e o que pode ser substituído com o tempo.

Outra recomendação importante é a incorporação de um produto novo de cada vez e monitorar cuidadosamente a sua reação a eles. O profissional da Creamy ressalta que esse ponto não só ajuda a determinar o que é eficaz ou não, mas também evita o risco de sobrecarregar a pele com vários itens e ativos diferentes, podendo causar efeitos adversos.

6. Invista no cuidado corporal

É claro que os cuidados com a pele do corpo não podem ser deixados de lado, já que desempenham um papel vital na manutenção de uma pele saudável e radiante. “A fase de hidratação é essencial para garantir que a pele mantenha seu equilíbrio de umidade natural, evitando ressecamento, descamação e envelhecimento precoce”, pontua Cercal.

Mas, antes de chegar à fase de hidratação, é importante estabelecer uma rotina sólida de limpeza da pele. Ainda, será necessário adotar uma etapa de esfoliação semanal para promover a renovação celular, permitindo que os produtos hidratantes sejam absorvidos de maneira mais eficaz.

Usar um protetor solar com FPS adequado ajuda a preservar a saúde geral da pele (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

A importância da proteção solar

Não podemos subestimar a importância da proteção solar também na rotina de skincare corporal. A aplicação de um protetor solar com um FPS adequado é essencial, minimizando a formação de manchas escuras e preservando a saúde geral da pele a longo prazo. Incorporar o uso diário de protetor solar como o último passo da sua rotina de skincare corporal e também facial ajuda a manter uma pele saudável e protegida dos danos causados pelos raios UV.

A beleza do autocuidado

Além do skincare facial, os cuidados com a pele do corpo são indispensáveis e apresentam um papel vital para uma pele saudável. Com calma e uso correto dos produtos, ter um dia a dia de autocuidado se torna um hábito prazeroso e extremamente benéfico. Isso porque, no fim das contas, cuidar da pele não só está relacionado à beleza, e sim à nossa jornada de autocuidado e saúde.

Por Bianca Bispo