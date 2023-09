Entenda a funcionalidade da cabeceira e saiba como escolher a ideal

A cabeceira de cama não deve ser vista apenas como um elemento decorativo, mas sim como um componente fundamental nos quartos. Ela desempenha um papel crucial na organização do espaço e contribui para torná-lo mais aconchegante e confortável. Além disso, melhora a qualidade do sono e protege contra a umidade que, muitas vezes, afeta as paredes.

A cabeceira de cama pode proporcionar muito mais aconchego ao ambienete (Imagem: Dotta | Giseli Koraicho)

O que saber antes de escolher?

Por não ter um padrão específico, a designer de interiores Giseli Koraicho, à frente do escritório Infinity Spaces Arquitetura e Interiores, aponta que a decisão envolve vários fatores. As preferências estéticas, as dimensões do espaço, a função desejada e, acima de tudo, os gostos e hábitos de quem estará sempre perto dela enquanto dorme devem ser considerados na hora de escolher.

“O quarto é o local mais íntimo da casa, por isso sempre destaco que a harmonia deve se fazer presente para o morador. E a cabeceira entra em cena justamente para deixar o ambiente ainda mais agradável”, declara a profissional. Segundo ela, com o passar do tempo a peça ganhou novas atribuições, como a instalação de móveis laterais que complementam o conforto.

Veja os pontos avaliados pela designer de interiores para encontrar o modelo ideal!

A cabeceira de cama deve ser escolhida conforme as suas necessidades (Imagem: Dotta | Giseli Koraicho)

Qual é o melhor material?

O material da cabeceira interfere diretamente no conforto e na decoração do ambiente. Entre as possibilidades, os modelos produzidos em madeira, MDF ou aço geralmente são mais gelados ao toque, porém são práticos na hora de limpar. Já aqueles revestidos em tecidos são muito mais aconchegantes ao tato, cumprem a função de proteção termoacústica, protegem do frio e umidade. Estes são perfeitos para o indivíduo poder sentar-se e recostar na estrutura para atividades como leitura, assistir à televisão ou mesmo conversar com o parceiro ao lado.

A cabeceira pode ajudar a delimitar ambientes (Imagem: Dotta | Giseli Koraicho)

Funcionalidades da cabeceira

A funcionalidade é outro ponto positivo da cabeceira de cama, visto que sua sustentação pode contemplar uma iluminação embutida, tornando o local ainda mais agradável e, a depender do layout, ela pode exercer a função de delimitar ambientes, sem separá-los totalmente. Quando formada por elementos vazados, pode ser ornamentada com objetos decorativos.

A iluminação adequada da cabeceira de cama promove relaxamento na hora de dormir (Imagem: Dotta | Giseli Koraicho)

Cabeceira e iluminação

Uma boa iluminação do quarto influencia a qualidade do sono e, nesse aspecto, a cabeceira é uma aliada no projeto de interiores. Luzes de baixa intensidade criam uma ambiência sofisticada e ainda mais relaxante, além de auxiliarem durante a leitura de um livro, por exemplo. A designer de interiores revela que as lâmpadas podem ser posicionadas conforme as necessidades dos moradores, sendo o mais comum embuti-las nos dois extremos da cabeceira ou investir no LED, que é embutido e propicia um clima ainda mais gostoso.

No quarto infantil, as cabeceiras estofadas proporcionam maior segurança (Imagem: Dotta | Giseli Koraicho)

Cabeceira em quarto infantil

Em dormitórios infantis, a cabeceira é muito bem-vinda, pois o isolamento térmico garante ainda mais aconchego, cuidados com a saúde e uma boa noite de sono. Para as crianças, os modelos estofados são mais seguros, visto que em qualquer esbarrão não há risco de machucados em função da densidade macia do material. Em termos de decoração, é possível escolher as mais diferentes cores e estampas.

“Considero que a criança precisa participar e nos dizer o tema que mais lhe agrada. Temas de princesas, bailarinas e bonecas são os preferidos das meninas, enquanto, para eles, esportes e super-heróis ficam no topo da lista”, conclui a profissional.

Por Leonardo Sandoval