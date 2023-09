3 receitas para um churrasco vegano

O almoço de sábado é aquele que pede por um delicioso churrasco, sobretudo se você gosta de reunir familiares e amigos. No entanto, se você deseja agradar ao paladar de todos os convidados, é preciso ter opções de pratos diferentes no seu cardápio, afinal nem comem o típico churrasco com carne, como os veganos.

Nesse sentido, as receitas sem ingredientes de origem animal são uma ótima solução para acertar no menu e testar novos sabores. E o mais incrível, são econômicas, fáceis de fazer e ficam prontas em poucos minutos para você aproveitar a ocasião.

A seguir, confira 3 receitas para o churrasco vegano que vão deixar todos os seus convidados com água na boca!

Abobrinha grelhada

Ingredientes

4 abobrinhas

Sal grosso e azeite a gosto

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte as abobrinhas ao meio no sentido do comprimento. Após, pincele as abobrinhas com azeite e tempere com sal grosso. Leve as abobrinhas à churrasqueira até ficarem macias e douradas. Sirva em seguida.

Espetinho de tofu

Ingredientes

300 g de tofu cortado em cubos

cortado em cubos 2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de vinagre

2 dentes de alho descascados e laminados

Sal e orégano a gosto

Palitos para espetinho

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto o tofu, e misture até obter um molho homogêneo. Após, passe os cubos de tofu na mistura e disponha nos palitos para espetinho. Leve a churrasqueira até dourar levemente um dos lados e vire para dourar o outro lado. Sirva em seguida.

Maionese de salsinha (Imagem: nblx | Shutterstock)

Maionese de salsinha

Ingredientes

150 ml de água

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de leite de soja

1 ramo de salsinha

1 dente de alho descascado e amassado

250 ml de óleo de girassol

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, o suco de limão, o leite de soja e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o alho, a salsinha e o sal e bata novamente para incorporar. Enquanto bate a maionese, aos poucos, acrescente o óleo de girassol e bata até obter um creme. Após, transfira para um recipiente e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.