7 causas da formação de rugas na pele

As rugas que aparecem com o passar da idade são uma parte natural do processo de envelhecimento da pele. Contudo, conforme explica a biomédica Raquel Vitti, especialista em rejuvenescimento da pele e estética avançada integrativa, fatores ambientais, genéticos e os hábitos podem influenciar.

“A pele é composta por camadas: epiderme (camada externa) e a derme (camada mais profunda), que é onde se instalam as rugas que alteram as fibras de colágeno e elastina. Mas nem todas as rugas são resultados do envelhecimento; existem as rugas dinâmicas, que são formadas devido a movimentos musculares repetitivos ou pelo estilo de vida e cuidados com a pele e, por isso, podem ser evitadas ou [pode-se] retardar o aparecimento delas”, diz a especialista.

A seguir, Raquel Vitti lista 7 motivos para as rugas aparecerem na pele. Confira!

1. Perda de colágeno e elastina

É um processo natural do envelhecimento. O organismo passa a produzir menos colágeno e elastina, proteínas essenciais para a sustentação e a elasticidade da pele. “Quando a pele começa a perder a capacidade de se manter firme e flexível, ela sofre como se fosse uma frouxidão nos tecidos, que fazem a ruga aparecer”, esclarece a biomédica.

2. Redução na produção de ácido hialurônico

Apesar de ser mais conhecido como um dos tratamentos mais eficazes para aplicação que minimiza os sinais do tempo, o ácido hialurônico é uma substância naturalmente produzida no organismo, a grande responsável por manter a hidratação da pele. Porém, com o passar dos anos, essa produção também diminui e, assim, a pele mais fina e menos hidratada faz as rugas surgirem.

3. Genética

Algumas pessoas podem ser geneticamente mais propensas a desenvolver rugas precoces ou profundas apenas pela carga genética mais predisposta. “Por isso, é importante ficar atento e tratar os sinais do tempo assim que as primeiras rugas começarem a aparecer”, alerta Raquel.

4. Perda de gordura subcutânea

Os anos fazem com que a camada de gordura subcutânea que ajuda a preencher e suavizar a pele também seja diminuída e abra espaço para as rugas.

O uso diário do protetor solar é fundamental para evitar o aparecimento de rugas na pele (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

5. Exposição ao sol

Os raios ultravioletas (UV) estão entre os principais fatores externos que danificam as fibras de colágeno e elastina na derme, o que pode resultar em rugas prematuras. ”Protetor solar é um dos mais simples e eficazes tratamentos de precaução”, diz.

6. Expressões faciais repetidas

Cara de brava, sorrisos e testa franzida são algumas das expressões faciais que, quando se tornam frequentes, podem criar vincos e rugas difíceis de serem eliminadas. “Quem já possui vícios de expressão pode optar pela aplicação de toxina botulínica para minimizar os efeitos”, ensina a biomédica.

7. Fatores ambientais

A poluição, o tabagismo, o consumo de álcool e a alimentação desregrada também podem contribuir para a formação de rugas, já que aceleram o processo de envelhecimento da pele. “Esses cuidados podem ser tomados para evitar a formação das rugas antes da hora. São hábitos simples que todo mundo consegue adotar e [pelos quais] a pele agradece”, finaliza Raquel.

Por Mayra Barreto Cinel