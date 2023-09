4 receitas para o almoço de domingo sem glúten

O glúten é uma proteína presente em cereais como trigo, cevada e centeio, podendo causar danos ao intestino e problemas de saúde em pessoas com doença celíaca. Apesar disso, a dieta sem glúten não significa abrir mão do sabor. Há uma infinidade de opções saborosas disponíveis, com ingredientes alternativos e receitas adaptadas para atender às preferências de todos. Sendo assim, confira 5 receitas para o almoço de domingo sem glúten!

Lasanha bolonhesa com molho branco

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de farinha de arroz

1 xícara de chá de fécula de batata

1/2 xícara de chá de polvilho doce

3 ovos

5 colheres de sopa de óleo

1 pitada de sal

300 g de mandioquinha cozida

Água e azeite a gosto

Molho bolonhesa

500 g de carne moída

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de orégano

2 tomates sem pele e sem sementes picados

200 g de extrato de tomate

1/2 xícara de chá de água

Molho branco

2 colheres de sopa de manteiga

2 1/2 colheres de sopa de amido de milho

500 ml de leite

1 caixa de creme de leite

1 colher de chá de sal

1 pitada de noz-moscada

Montagem

250 g de queijo muçarela fatiado

fatiado 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de arroz, a fécula de batata e o polvilho doce. Reserve meia xícara de chá dessa mistura e acrescente na outra parte os demais ingredientes. Misture até obter uma massa homogênea. Coloque meia xícara de chá de água, até que a mistura desgrude das mãos. Deixe descansar por 1 hora.

Com o auxílio de um rolo de macarrão, abra a massa com espessura bem fina, vá polvilhando com a mistura de farinha reservada. Corte em pequenos retângulos. Coloque-os em uma panela com água fervente e um fio de azeite, em fogo médio, e cozinhe até que eles subam na superfície da água. Retire com uma escumadeira, coloque em um prato untado com azeite e reserve.

Molho bolonhesa

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a carne até perder a cor avermelhada. Junte o sal e o orégano e deixe dourar. Acrescente os tomates, o extrato de tomate e a água. Cozinhe por aproximadamente 10 minutos, ou até apurar o molho, e reserve.

Molho branco

Em uma panela funda, aqueça a manteiga em fogo baixo. Quando começar a derreter, junte o amido de milho e deixe dourar, mexendo sempre. Quando adquirir a consistência de massa, coloque o leite gradualmente, sem parar de mexer. Adicione o creme de leite, o sal e a noz-moscada e misture. Reserve.

Montagem

Em um refratário, coloque uma porção de molho bolonhesa e cubra com uma camada de massa, coloque uma porção de molho branco e cubra com o queijo muçarela. Repita as camadas até a borda do recipiente. Finalize com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido na temperatura média por aproximadamente 20 minutos ou até dourar.

Frango assado com batatas

Ingredientes

4 pedaços de coxa de frango

4 pedaços de sobrecoxa de frango

4 batatas médias, descascadas e cortadas em rodelas

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de tomilho seco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsa picada para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture azeite, alho, páprica, tomilho, sal e pimenta, formando uma marinada. Adicione os pedaços de frango à tigela e certifique-se de que eles fiquem bem revestidos com a marinada. Em uma assadeira grande, distribua as rodelas de batata no fundo. Depois, coloque os pedaços de frango sobre as batatas na assadeira. Asse no forno pré-aquecido a 200ºC por aproximadamente 45 minutos ou até que o frango esteja completamente cozido e as batatas estejam douradas e macias. Lembrando que é importante virar os pedaços de frango e as batatas na metade do tempo de cozimento para uma cocção uniforme. Retire a assadeira do forno e finalize decorando com salsa picada antes de servir.

Filé de peixe

Ingredientes

500 g de filé de peixe (tilápia, saint peter ou outro)

4 batatas descascadas e cortadas em rodelas

1 cebola picada em cubos

1 colher de sopa de alcaparras

Cheiro-verde, coentro e azeite a gosto

2 tomates picados

1/2 pimentão picado

1/2 colher de sopa de sal

1 dente de alho espremido

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com sal e alho e reserve. Em uma tigela, misture tomate, cebola, pimentão e alcaparras. Tempere com sal, adicione cheiro verde e coentro, criando uma saborosa mistura de tomate e também reserve. Unte uma assadeira com azeite e forre o fundo com as batatas cruas, criando uma base. Coloque os filés de peixe sobre as batatas, garantindo uma distribuição uniforme.

Cubra o peixe com a mistura de tomate preparada anteriormente e adicione bastante azeite. Leve ao forno preaquecido a 180ºC e asse por 40 minutos, até que o peixe esteja perfeitamente cozido e a superfície esteja dourada. O prato está pronto quando o líquido acumulado no fundo da forma evaporar e tudo estiver dourado.

Risoto de beterraba (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)

Risoto de beterraba

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

11/2 xícara de chá de arroz arbóreo

1/2 xícara de chá de vinho branco

3 beterrabas

1 colher de sopa de manteiga

Queijo parmesão ralado a gosto

1 1/2 l de caldo de legumes caseiro misturado com o caldo do cozimento da beterraba

Modo de preparo

Lave e descasque 2 beterrabas. Corte em 4 partes cada uma e coloque para cozinhar, em fogo médio, em uma panela com água e uma pitada de sal até ficarem macias. Pique a outra beterraba em quadradinhos e coloque em outra panela para cozinhar, também em fogo médio, com um pouco de água. Cozinhe até ficarem al dente. Após cozinhar as 2 beterrabas, escorra e reserve o caldo do cozimento. Bata as beterrabas cozidas no liquidificador ou processador até virar purê. Caso precise, adicione um pouco da água do cozimento para ajudar a bater.

Em uma panela, refogue a cebola no azeite. Em seguida, acrescente o arroz e refogue por 5 minutos, sem parar de mexer. Adicione o vinho branco e vá mexendo no fogo até reduzir. Em seguida, comece a adicionar uma concha de caldo e vá mexendo até reduzir. Continue fazendo esse mesmo processo, adicionando concha por concha do caldo até chegar ao ponto desejado. Quando o arroz estiver ficando al dente, junte a beterraba picada e o purê de beterraba. Vá mexendo até o arroz ficar al dente, adicione a manteiga e o queijo parmesão ralado na hora. Sirva em seguida.