4 receitas de micro-ondas rápidas e fáceis

Cozinhar no micro-ondas é prático e facilita a rotina do dia a dia, principalmente para aqueles que não são tão adeptos ao fogão ou que precisam preparar pratos rápidos. Além disso, também diminui a quantidade de louça para lavar, o que é perfeito para curtir o momento sem precisar gastar muito tempo na cozinha. Por isso, confira 4 receitas práticas e gostosas para você fazer no micro-ondas e salvar os seus dias corridos!

Brownie de caneca

Ingredientes

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de achocolatado em pó

1 1/2 colher de sopa de margarina derretida sem sal

de margarina derretida sem sal 2 colheres de sopa de leite

Nozes picadas a gosto

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

Em uma caneca que possa ir ao micro-ondas, coloque a farinha de trigo, o achocolatado e o açúcar e misture bem. Adicione a margarina, o leite e as nozes e mexa até obter uma consistência homogênea. Após, leve ao micro-ondas por 1 minuto. Espere esfriar, polvilhe com açúcar e sirva em seguida.

Chips de batata

Ingredientes

1 batata descascada

Sal a gosto

2 colheres de sopa de óleo

Modo de preparo

Forre um prato próprio para micro-ondas com papel-toalha. Fatie a batata em tiras bem finas e disponha sobre o recipiente com papel-toalha, tomando cuidado para não sobrepor umas às outras. Regue com óleo e leve ao micro-ondas por 5 minutos, retirando na metade do tempo para virar as batatas. Tempere com sal e sirva em seguida.

Arroz-doce (Imagem: Gaus Alex | Shutterstock)

Arroz-doce

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz cru

3 xícaras de chá de água

1/2 colher de sopa de margarina

2 xícaras de chá de leite

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de açúcar

1 gema de ovo

Cravo-da-índia a gosto

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente fundo, coloque o arroz, a água e a margarina. Tampe e leve ao micro-ondas até a água secar por completo. Adicione o leite, o leite condensado, o açúcar, a gema e o cravo-da-índia e misture bem. Leve novamente ao micro-ondas, desta vez destampado, por 10 minutos. A cada 2 minutos, retire e mexa. Depois, retire do micro-ondas, misture bem, espere esfriar e leve à geladeira para gelar. Retire da geladeira, polvilhe com canela em pó e sirva em seguida.

Macarrão com queijo

Ingredientes

1 xícara de chá de macarrão tipo caracol

1 xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de queijo muçarela

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente próprio para micro-ondas, coloque o macarrão, a água, o sal e a pimenta-do-reino e leve ao micro-ondas por 2 minutos. Retire e misture bem. Repita o processo até que a massa esteja cozida. Em seguida, adicione o queijo e o leite e misture para incorporar. Leve novamente ao micro-ondas até que o queijo derreter. Retire do micro-ondas, misture bem e sirva em seguida.