4 sobremesas veganas sem glúten

As sobremesas são um dos principais atrativos após o almoço, especialmente para aqueles que apreciam saciar a vontade de comer doce depois das refeições. No entanto, se você segue a dieta vegana e, também, é intolerante ao glúten, nem sempre é simples encontrar opções que se adéquem ao seu paladar.

Todavia, existem diversas opções de quitutes que podem ser adaptados com ingredientes vegetais e sem glúten. E o mais incrível, ficam prontos em poucos minutos e podem ser preparados até por quem não tem muita habilidade na cozinha, tudo isso para você aproveitar um delicioso doce sem restrição.

A seguir, veja 4 receitas de sobremesas veganas sem glúten fáceis de fazer que vão te surpreender!

Panna cotta de café

Ingredientes

1/2 colher de chá de ágar-ágar em pó

1 xícara de chá de leite de soja

1 xícara de chá de leite de coco

1 xícara de chá de melado de cana

1/2 colher de chá de essência de baunilha

2 colheres de chá de café coado

20 g de chocolate vegano e sem glúten derretido

Café em grão para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite de soja, o leite de coco, o melado, o ágar-ágar, a essência de baunilha e o café e misture bem. Leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo sempre. Desligue o fogo, distribua a mistura em taças e leve à geladeira até ficar firme. Após, retire da geladeira, desenforme com cuidado e decore com o chocolate derretido e os grãos de café. Sirva em seguida.

Musse de pitaya

Ingredientes

Polpa de 1 pitaya rosa

3 colheres de sopa de castanha-de-caju picada

picada 120 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de óleo de coco

Essência de baunilha e xilitol a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o óleo de coco, e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o óleo de coco e bata novamente para incorporar. Após, distribua a musse em taças e leve à geladeira por 35 minutos. Polvilhe com castanha-de-caju e sirva em seguida.

Bolo de coco (Imagem: Estudio Originar | Shutterstock)

Bolo de coco

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de arroz

2 colheres de sopa de farinha de linhaça

1/2 xícara de chá de açúcar

1 pitada de sal

4 colheres de sopa de óleo de coco

1 xícara de chá de leite de coco

1 colher de chá de fermento químico em pó

Farinha de arroz para enfarinhar

Óleo de coco para untar

Calda

4 colheres de sopa de leite de coco

2 colheres de sopa de coco ralado

2 colheres de sopa de açúcar

Coco ralado para polvilhar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos, exceto o fermento químico, e misture bem. Adicione o óleo de coco e o leite de coco e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento e misture para incorporar com os demais ingredientes. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de arroz, disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e reserve.

Calda

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa até obter uma consistência homogênea. Despeje a calda sobre o bolo, polvilhe com o coco ralado e sirva em seguida.

Trufa de damasco com coco

Ingredientes

1 xícara de chá de damasco seco

seco 1 xícara de chá de coco ralado

30 g de farinha de soja

1/4 de xícara de chá de água

Óleo de coco para untar

Coco ralado para polvilhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa lisa e firme. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha um recipiente untado com óleo de coco. Leve à geladeira por 20 minutos. Polvilhe com coco ralado e sirva em seguida.