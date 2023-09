Dia da Cachaça: veja como fazer brigadeiro de caipirinha

Em 13 de setembro é celebrado o ‘Dia da Cachaça’, uma data comemorada em todo o Brasil. A bebida, também conhecida como pinga, é versátil e superpopular no país, produzida a partir da fermentação e destilação da cana-de-açúcar.

Essa bebida, muitas vezes carinhosamente chamada “branquinha”, desempenha um papel fundamental na cultura brasileira, sendo um componente essencial em uma variedade de coquetéis e drinks, bem como integrando receitas culinárias, tanto salgadas quanto doces.

Para comemorar esta data, Lu Machado, culinarista à frente do Ateliê Lu Chocolates, ensina como preparar um delicioso brigadeiro de caipirinha. Confira!

Brigadeiro de caipirinha

Ingredientes

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

10 g de glucose de milho

5 g manteiga sem sal

50 ml de suco de limão-taiti morno

50 ml de cachaça

Raspas de limão-taiti a gosto

Açúcar cristal para decorar

Corante em pó verde-limão para decorar

Margarina para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado e o creme de leite e mexa até ficar homogêneo. Adicione os demais ingredientes, exceto a cachaça, as raspas e o suco de limão. Misture e leve ao fogo médio, mexendo sempre até desgrudar do fundo da panela. Para o ponto de enrolar, mexa o brigadeiro até atingir a temperatura entre 95 e 100ºC, dependendo da consistência desejada. Retire do fogo e adicione as raspas de limão, a cachaça e o suco do limão morno. Misture bem, transfira para um recipiente e deixe esfriar antes de enrolar. Em um recipiente, misture o açúcar com o corante. Depois, com as mãos untadas de margarina, faça bolinhas e passe no açúcar cristal tingido.

Por Larissa Geovanna